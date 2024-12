Gran Sasso: riprese le ricerche dei due alpinisti dispersi

L'AQUILA - Dopo giorni di attesa causata dalle avverse condizioni meteo, sono riprese le ricerche di Luca Perazzini e Cristian Gualdi, i due alpinisti romagnoli dispersi da domenica pomeriggio in un canalone sul Gran Sasso, a quota 2.700 metri.

Il contesto delle ricerche

I soccorritori erano stati costretti a sospendere le operazioni nei giorni scorsi a causa di venti forti e condizioni meteorologiche proibitive. Mercoledì, approfittando di una breve tregua del maltempo, sono riusciti a scendere a valle grazie al temporaneo funzionamento della funivia che collega Campo Imperatore a Fonte Cerreto.

Coordinamento e difficoltà operative

Le squadre del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza si sono radunate nuovamente a Fonte Cerreto per coordinare le operazioni. Tuttavia, il rischio di valanghe, attualmente classificato come marcato (livello 3 su 5), rende impossibili tentativi di ricerca via terra, sia con sci che con ramponi, per garantire la sicurezza degli operatori.

Possibile utilizzo dell’elicottero

Le condizioni meteo restano sfavorevoli al momento, ma si prevede un miglioramento dopo l’ora di pranzo. Qualora questa previsione venisse confermata, le squadre di soccorso potrebbero tentare un sorvolo in elicottero della zona dove si ipotizza che i due alpinisti siano rimasti bloccati.