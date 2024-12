Giubileo 2025 la selezione di TheFork per scoprire il meglio della cucina romana durante l’Anno Santo

Photo credits: fonte ufficio stampa Community

Il 24 dicembre 2024 Roma darà ufficialmente il via al Giubileo 2025, un evento che attirerà circa 30 milioni di pellegrini secondo le previsioni ufficiali del Vaticano e delle autorità italiane, che stanno preparando la città per accogliere milioni di visitatori da tutto il mondo





TheFork, la principale piattaforma per la prenotazione online di ristoranti e leader europeo nei gestionali per la ristorazione con TheFork Manager, accompagna i pellegrini e i turisti nella scoperta della straordinaria offerta gastronomica romana, con suggerimenti per vivere esperienze culinarie indimenticabili.





Un viaggio tra fede e sapori





Il Giubileo 2025 rappresenta un’opportunità unica non solo per esplorare i principali itinerari spirituali di Roma, come la Basilica di San Pietro e le altre Basiliche maggiori (San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore e San Paolo fuori le Mura), ma anche per immergersi nella ricca tradizione gastronomica della città eterna. I pellegrini e i visitatori potranno scoprire i piatti simbolo della cucina romana, come la carbonara, l’amatriciana, la cacio e pepe e la gricia, accanto a specialità locali come i carciofi alla giudia e i saltimbocca alla romana. Per i più curiosi, ristoranti innovativi offrono interpretazioni di questi classici in chiave contemporanea.





Un’opportunità per i ristoranti





Il Giubileo del 2025 offrirà opportunità straordinarie per il settore della ristorazione. Con una previsione di circa 30 milioni di pellegrini che arriveranno a Roma, la spesa totale nei ristoranti potrebbe variare tra 1,2 miliardi e 2,7 miliardi di euro, basandosi su una spesa media di 20-30 euro al giorno per persona. Considerando che ogni pellegrino potrebbe rimanere in città per 2-3 giorni, la domanda di ristorazione sarà significativa. Inoltre, questo calcolo non include altre spese come street food e caffè, che potrebbero ulteriormente incrementare il totale.

In questo contesto, la presenza su piattaforme come TheFork diventa cruciale per attrarre i turisti. Secondo un’indagine dell’Osservatorio Ristorazione, il 38,3% dei turisti sceglie i ristoranti attraverso piattaforme online, grazie alla facilità di prenotazione, alla trasparenza sui prezzi e alle recensioni degli utenti. L’utilizzo di questi strumenti consente di superare barriere linguistiche, controllare in tempo reale la disponibilità e gestire prenotazioni per gruppi numerosi, migliorando l’esperienza complessiva del turista e riducendo l’incertezza nella scelta.





I ristoranti da provare





TheFork ha creato una selezione di ristoranti da provare durante il Giubileo a Roma, che vanta ristoranti con elevate valutazioni, ottimo rapporto qualità – prezzo e vicinanza ai principali itinerari spirituali. Tra questi, eccone alcuni ideali per chi desidera provare la cucina tipica locale.

– Tonnarello San Pietro: vicino al Vaticano, cucina romana in un’atmosfera vivace e turistica, servizio cordiale e prezzi adeguati.

– Il Papalino: ristorante apprezzato per la cucina italiana dove spiccano piatti classici come gnocchi, cacio e pepe, e tiramisù.

– Anastasio: piatti di qualità come fiori di zucca fritti, pizza e carbonara; personale gentile e un’apprezzabile offerta di dolci fatti in casa a fine pasto.

– Mejo Cucina Romana: piccolo locale caratteristico con piatti della tradizione romana saporiti e autentici, servizio rapido e atmosfera familiare.

– La Romanesca Osteria Moderna: locale accogliente e cucina romana di qualità, con piatti come l’amatriciana e il carciofo alla romana, dolci deliziosi e pizze gourmet.

– Classico Bistrot Prati: un ambiente elegante e accogliente nel cuore di Prati, con piatti tipici come trippa alla romana, amatriciana e polpette cacio e pepe.

– MaMi: locale intimo e accogliente, con una ricca offerta di taglieri, pinse e paste della tradizione rivisitate come la carbonara con il pesce spada.

– Osteria da Pina: un’esperienza genuina in un ambiente accogliente, frequentato principalmente da abitanti locali. I piatti tipici romani, come l’amatriciana e la cacio e pepe, sono preparati con ingredienti di alta qualità. Il servizio è attento e cordiale, con la signora Pina che si distingue per la sua gentilezza.

– Magno: ristorante molto apprezzato per la qualità dei piatti tipici locali, come la pinsa, i supplì e la cacio e pepe, l’ambiente accogliente e il servizio multilingue, ideale per turisti e locali.

– Hostaria ago e lillo: a pochi passi da San Pietro, offre un’atmosfera accogliente con cucina romana di alta qualità, tra cui carbonara e amatriciana, serviti con abbondanza e sapore autentico. Il servizio è rapido e cordiale, con personale giovane e disponibile.

– TreCaffè – Vaticano: a breve distanza dai Musei Vaticani, offre un’atmosfera accogliente e un servizio attento e cordiale. La carbonara e il tiramisù sono i piatti più apprezzati.

– Il Segreto: a pochi passi dai Musei Vaticani, un’atmosfera piacevole, con cucina a vista che permette di apprezzare piatti deliziosi come la pasta fresca e i supplì.

– Hostaria Edmondo: trattoria tradizionale romana, accogliente e informale. La cucina offre piatti tipici come la coda alla vaccinara e la carbonara, apprezzati per la loro qualità e sapore. I dolci fatti in casa, in particolare il tiramisù, sono un’ulteriore specialità.