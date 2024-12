Giochi da tavolo, ecco quelli che appassionano di più gli italiani

Tra giochi da tavolo classici e gattini esplosivi: pubblicata la classifica dei giochi più ricercati in Italia quest’anno





ROMA - Negli ultimi anni i giochi da tavolo e di carte hanno registrato un incredibile ritorno nelle case italiane. Complici le restrizioni dovute alla pandemia e una crescente voglia di condividere momenti autentici con amici e familiari, questi giochi si sono trasformati in protagonisti indiscussi delle serate in compagnia. In un’epoca in cui la tecnologia domina, i giochi da tavolo riescono a mettere in pausa la frenesia quotidiana, favorendo la connessione umana e rafforzando i legami.





Ma quali sono i giochi che gli italiani amano di più? Grazie ad uno studio esclusivo condotto da Solitaire.net, oggi possiamo svelare la classifica dei giochi più cercati online nel 2024.





Tra classici intramontabili che continuano a sfidare generazioni e nuove sorprese che stanno conquistando il mercato, le preferenze degli italiani raccontano una combinazione unica di tradizione e innovazione.





Dal vocabolario alla strategia globale: i giochi che non tramontano mai





La classifica generale celebra sia i grandi classici che i giochi moderni. Al primo posto troviamo Scarabeo con 27.100 ricerche mensili, il re dei giochi di parole che non solo diverte, ma allena anche il vocabolario, trasformando ogni giocatore in un esperto lessicografo (o almeno ci prova!).

Sul podio spiccano due titoli che hanno messo alla prova più di un’amicizia: Risiko e Uno, entrambi con 18.100 ricerche mensili. Da una parte, Risiko trasforma i salotti italiani in campi di battaglia dove ogni decisione strategica può decretare il dominio globale… o il silenzio stampa con un amico. Dall’altra, Uno è il campione delle vendette familiari, grazie a carte come il “+4” che mettono alla prova persino i legami più solidi!

Monopoli, il classico per eccellenza, resiste al quarto posto con 14.800 ricerche mensili, grazie a nuove edizioni tematiche che lo mantengono fresco. E, a sorpresa, Exploding Kittens conquista il quinto posto: un mix esplosivo di umorismo e tattica che rende ogni partita un vero spasso. Non mancano poi titoli che stimolano la creatività, come Dixit, e grandi classici come Cluedo, che continua a essere apprezzato da generazioni di giocatori.





Taboo e Cluedo: i giochi che uniscono generazioni





I giochi classici rimangono il cuore pulsante delle serate italiane. Scarabeo domina grazie alla sua capacità di unire divertimento e cultura, trasformando ogni partita in una sfida tra lessicografi improvvisati. Risiko, invece, continua a mettere alla prova la diplomazia e la resistenza emotiva dei giocatori, dimostrando che, a volte, conquistare il mondo può costare caro… almeno in amicizia.

Monopoli mantiene la sua forza grazie al suo mix di competizione e strategia finanziaria, mentre titoli come Taboo e Cluedo portano risate e mistero al tavolo. Infine, Pictionary e Labirinto continuano a stimolare creatività e logica, unendo grandi e piccoli in sfide senza tempo.





Il futuro dei giochi è qui: Dixit e Sherlock Holmes guidano la rivoluzione





I giochi moderni portano una ventata di freschezza al panorama ludico italiano. Exploding Kittens guida la categoria, trasformando ogni partita in un’esplosione (letterale e figurata) di risate. Dixit, con il suo approccio visivo e creativo, è il preferito di chi ama raccontare storie attraverso l’immaginazione.

E poi c’è Secret Hitler, un titolo che combina strategia e bluff, capace di trasformare il giocatore più tranquillo nel più abile cospiratore del gruppo! Infine, giochi come Sherlock Holmes Consulente Investigativo e When I Dream offrono esperienze uniche che uniscono deduzione e sogni ad occhi aperti.





Strategia pura: Ticket to Ride e Catan mettono alla prova amicizie e pazienza





Gli appassionati di strategia trovano nei giochi da tavolo pane per i loro denti. Ticket to Ride, con le sue rotte ferroviarie da conquistare, è perfetto per chi ama competere senza alzare troppo i toni… a meno che qualcuno non rubi una tratta cruciale!

Catan invece, trasforma ogni partita in un’avventura fatta di risorse, diplomazia e qualche inevitabile discussione su chi abbia davvero diritto a costruire quella strada. Giochi più complessi come Terraforming Mars e Twilight Struggle offrono esperienze immersive che spingono i giocatori a superare i propri limiti.





Metodologia





Per questa analisi, sono stati raccolti e analizzati i volumi di ricerca su Google relativi a diversi giochi da tavolo, utilizzando lo strumento Ahrefs. Le liste dei giochi sono state selezionate da siti specializzati nella vendita di giochi da tavolo e di carte. I dati si riferiscono al mese di novembre 2024.