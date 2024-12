Germania sotto shock: auto si lancia sulla folla al mercatino di Natale a Magdeburgo, 4 morti e 70 feriti

MAGDEBURGO – Una serata di festa si è trasformata in una tragedia venerdì sera, quando un uomo saudita di 50 anni ha fatto irruzione al mercatino di Natale nella grande piazza di Magdeburgo a bordo di un’auto, falciando la folla. L’attacco ha causato la morte di almeno quattro persone, tra cui un adulto e un bambino, e il ferimento di altre 70, di cui 41 in condizioni gravi.

L’uomo, residente in Germania dal 2006 e di professione medico, è stato arrestato immediatamente sul posto. Non ci sono italiani tra le vittime o i feriti.

La dinamica dell’attacco

A bordo di una BMW lanciata a tutta velocità, l’aggressore ha travolto decine di persone per oltre 400 metri lungo il percorso del mercatino, dove la folla si era radunata per passeggiare tra gli stand e gustare il tradizionale vin brulé. Il bilancio ufficiale parla di quattro morti e 68 feriti, tra cui 41 in condizioni gravi.

Lo shock in Germania è amplificato dal ricordo dell’attentato del mercatino di Natale a Berlino nel 2016, quando il tunisino Anis Amri uccise 13 persone con un camion.

Le indagini in corso

Le autorità tedesche hanno subito aperto un’indagine per chiarire le motivazioni dietro l’attacco. Anche se l’episodio è stato definito un “attentato” dalle autorità locali, la polizia non ha ancora confermato una matrice islamista. "Tutte le piste sono aperte, stiamo considerando ogni ipotesi", ha dichiarato un portavoce della polizia.

Il settimanale Der Spiegel ha riportato che i motivi del gesto rimangono ancora misteriosi. La polizia ha lanciato un appello ai testimoni, chiedendo di fornire foto, video o testimonianze utili per ricostruire l’accaduto.

Chi è l’uomo arrestato

L’attentatore, un medico saudita residente in Germania da oltre 18 anni, viveva a Bernburg, nel distretto di Salzland. Secondo le autorità locali, non figurava nelle liste degli islamisti considerati a rischio, anche se fonti saudite avrebbero avvisato Berlino della sua potenziale pericolosità.

Il sospetto aveva pubblicato sui social dichiarazioni estremiste, accusando la Germania di "voler islamizzare l’Europa". Le autorità stanno ora esaminando il suo passato e i segnali di una possibile radicalizzazione.

Reazioni e misure di sicurezza

La sicurezza nei mercatini di Natale in Germania è stata immediatamente rafforzata. In tarda mattinata è previsto l’arrivo del cancelliere Olaf Scholz e della ministra degli Interni Nancy Faeser sul luogo della tragedia, mentre una commemorazione si terrà in serata nella cattedrale di Magdeburgo.

L’attacco ha scosso profondamente il Paese. La ministra dell’Interno del Land Sachsen-Anhalt, Tamara Zieschang, ha dichiarato: “È inconcepibile come un professionista integrato nella nostra società possa commettere un simile atto di violenza”.