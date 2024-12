Germania, Scholz non ottiene la fiducia al Bundestag: elezioni anticipate il 23 febbraio

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha perso il voto di fiducia al Bundestag, segnando un passo cruciale verso le elezioni anticipate fissate per il prossimo 23 febbraio. Con 207 voti a favore e 394 contrari, l'esito, seppur drammatico, era ampiamente atteso dopo la rottura della coalizione di governo causata dalla fuoriuscita dei liberali del FDP, guidati dal ministro delle Finanze Christian Lindner, recentemente licenziato da Scholz.

Una crisi politica annunciata

La tensione tra Scholz e Lindner si era accumulata nel corso degli ultimi mesi, con divergenze crescenti su temi chiave come il bilancio, la transizione energetica e la gestione economica della Germania. Il cancelliere ha preso una decisione drastica licenziando Lindner, accusandolo di aver messo a rischio la reputazione del governo con quella che ha definito una "recita dannosa" per la democrazia tedesca.

"L'instabilità creata dai liberali ha avuto un costo troppo alto, non solo per il governo, ma per l'intero sistema democratico", ha dichiarato Scholz, intervenendo al Bundestag prima del voto.

Il ritorno alle urne

Le elezioni anticipate erano già state ipotizzate nelle scorse settimane, e il presidente della Repubblica, Frank-Walter Steinmeier, si è detto d'accordo con la scelta della data del 23 febbraio. Scholz, che ha confermato la sua ricandidatura, ha sottolineato come il ricorso al voto sia un passaggio necessario per ristabilire stabilità politica e chiarezza nel mandato di governo.

"Non è la prima volta che un cancelliere chiede la fiducia per tornare alle urne", ha ricordato Scholz, sottolineando che prima di lui lo avevano fatto Willy Brandt, Helmut Kohl e Gerhard Schröder. "La politica non è un gioco, richiede maturità morale", ha dichiarato, ribadendo che la sua decisione di porre fine alla collaborazione con Lindner è stata presa nell'interesse del Paese.

La situazione politica e le sfide per Scholz

Il voto di sfiducia segna il culmine di una crisi politica che ha visto crollare il consenso della coalizione semaforo (SPD, Verdi e FDP). L'uscita dei liberali ha reso impossibile governare, obbligando Scholz a chiedere un nuovo mandato elettorale.

Il cancelliere e il suo partito, la SPD, si preparano a una campagna elettorale difficile, con le opposizioni, tra cui i cristiano-democratici della CDU/CSU e l'estrema destra di AfD, pronte a sfruttare il momento di debolezza del governo.

Il voto di febbraio rappresenterà un banco di prova cruciale per Scholz, che punta a ricompattare il consenso attorno alla sua figura, mentre la Germania affronta sfide complesse, tra cui l'inflazione, la crisi energetica e la necessità di riforme strutturali per mantenere il suo ruolo di guida in Europa.