Epidemia di norovirus su una nave da crociera: oltre 100 persone colpite

SAN FRANCISCO – Più di 100 persone si sono ammalate a bordo della nave Ruby Princess della compagnia di crociera Princess Cruises, a causa di un’epidemia di norovirus. Tra i 3.001 passeggeri a bordo, 103 persone hanno riferito sintomi quali diarrea e vomito durante una crociera che si è conclusa mercoledì. L’epidemia ha coinvolto anche una dozzina di membri dell’equipaggio, secondo quanto riportato dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

La nave aveva lasciato San Francisco il 2 dicembre per una crociera che prevedeva tappe alle Hawaii e in Messico. Per contrastare la diffusione del virus, la compagnia ha implementato misure straordinarie di disinfezione e pulizia, oltre ad aver isolato i passeggeri e l’equipaggio colpiti.

Nonostante le richieste, Princess Cruises non ha ancora rilasciato commenti ufficiali sull’accaduto.

Secondo i dati forniti dal CDC e riportati da Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il 2024 ha visto 13 focolai di malattie gastrointestinali su navi da crociera che hanno raggiunto la soglia per la notifica pubblica. Di questi, 10 sono stati attribuiti al norovirus, un agente altamente contagioso noto per diffondersi rapidamente in ambienti chiusi come le navi da crociera.

Il caso sottolinea l’importanza di seguire rigorose norme igieniche sia per i passeggeri che per l’equipaggio, al fine di prevenire la diffusione di malattie in contesti di viaggio così affollati e confinati.