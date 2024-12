Beppe Grillo parla del declino del M5S: 'Conte ha disintegrato il Movimento'

ROMA - Con un video pubblicato sul suo blog, Beppe Grillo ha voluto esprimere il suo disappunto riguardo all'evoluzione del Movimento 5 Stelle (M5S), a pochi giorni dalla riapertura delle urne per la Costituente del partito. In un contesto simbolico forte, Grillo si è mostrato alla guida di un carro funebre, esprimendo una visione tragica dell'attuale situazione del Movimento, che lui stesso ha contribuito a fondare.

"Vi parlo da attuale Garante e custode degli attuali valori del M5S. Valori che sono scomparsi in questi tre anni", ha dichiarato Grillo, evidenziando il senso di disillusione nei confronti della direzione intrapresa dal partito, soprattutto sotto la leadership di Giuseppe Conte. Grillo ha spiegato che molti dei suoi progetti, inviati a Conte, sono stati ignorati e mai accolti, accusando l'ex presidente del Consiglio di aver disatteso le sue proposte.

Conte "ha disintegrato" il M5S

Il comico genovese ha fatto riferimento all'approccio di Conte con sarcasmo, definendo il suo comportamento come quello di un "Mago di Oz" e sostenendo che il modo in cui ha gestito il Movimento ha contribuito a distruggere la sua identità originaria. Secondo Grillo, "Conte soffre di una sindrome compulsiva di ripetizione a specchio", un commento che mette in evidenza la sua frustrazione nei confronti della figura del leader del M5S.

Nonostante il suo pessimismo riguardo al futuro del Movimento, Grillo ha anche cercato di mantenere una visione ottimistica, dicendo che il M5S aveva "un'identità straordinaria" e che, sebbene il simbolo attuale gli dia "un senso di disagio", l'"hummus" che c'è all'interno del Movimento non è morto. "Il Movimento è stramorto, ma è compostabile", ha detto, invitando i membri a proseguire, anche sotto altre forme e con altri simboli, se necessario.

Un invito a cambiare simbolo e andare avanti

In conclusione, Grillo ha invitato i membri del Movimento 5 Stelle a riflettere sulla sua evoluzione, suggerendo di "farsi un altro simbolo" e di andare avanti, senza farsi limitare dal passato. Il video e le sue parole arrivano in un momento critico per il M5S, in cui la base del partito è chiamata a prendere decisioni cruciali per il suo futuro. Grillo sembra ormai rassegnato al fatto che la sua visione non prevalga, ma lascia comunque aperta la possibilità di una nuova forma di lotta politica, al di là di quella che definisce ormai una "rovina" del M5S.

Il messaggio di Grillo, forte e diretto, segna un punto di non ritorno per il Movimento, che si trova di fronte a una nuova fase della sua storia, in attesa di capire quale strada seguirà nei prossimi mesi.