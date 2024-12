Al via la campagna di comunicazione della Patata di Bologna Dop sul network Discovery+

Photo credits: fonte Agenzia PrimaPagina

Prende il via domenica 15 dicembre la campagna di comunicazione della Patata di Bologna Dop sul network televisivo Discovery+. On air sino alla fine del mese di dicembre 2024, lo spot nelle due versioni (15” e 10”) sarà trasmesso sui principali canali nazionali del circuito: Nove, Real Time, Food Network, Giallo





La campagna, promossa dal Consorzio di Tutela della Patata di Bologna Dop, si rivolge al grande pubblico mettendo in luce l’unicità del prodotto, strettamente legato al territorio di origine. Protagonisti dello spot, insieme alla Patata di Bologna Dop nella sua esclusiva varietà Primura, sono tre noti chef e ristoratori della provincia di Bologna. La narrazione visiva dello spot accompagna il prodotto lungo un percorso che coinvolge i sensi (vista, olfatto e gusto) e culmina nella preparazione di un piatto che celebra la centralità della Patata di Bologna Dop nelle tavole degli italiani.





Lo spot, ideato e prodotto dall’Agenzia LDB Advertising di Bologna, si inserisce nella strategia di valorizzazione e riposizionamento del Consorzio avviata nel 2023, che ha visto anche il restyling della grafica del packaging. La campagna televisiva sarà riproposta anche nei mesi di gennaio e febbraio 2025, confermando l’impegno del Consorzio nella promozione e tutela di questo prodotto di eccellenza del territorio bolognese.





"La campagna televisiva sui canali Discovery+ – spiega Davide Martelli, Presidente del Consorzio di Tutela Patata di Bologna Dop – rientra nel calendario di attività di comunicazione del progetto triennale QUALIPAT2, promosso dal Consorzio di Tutela Patata di Bologna Dop e cofinanziato dall’Unione Europea, volto a rafforzare la competitività del settore agricolo attraverso azioni di informazione e promozione di prodotti agricoli e alimentari europei di alta qualità. Anche per questa seconda annualità del progetto, insieme ai soci del Consorzio, abbiamo scelto di promuovere le caratteristiche distintive della Primura quale varietà unica tutelata e garantita dal Disciplinare. A partire dal mese di gennaio 2025 – conclude Martelli – per la prima volta il Consorzio organizzerà alcune coinvolgenti iniziative promozionali che, a partire dall’online per atterrare nei luoghi di acquisto, ingaggeranno il consumatore facendolo interagire direttamente con il prodotto Patata di Bologna Dop".