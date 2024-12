3bmeteo: 'In arrivo due perturbazioni e per Natale freddo e neve su parte d’Italia'

BERGAMO - Gli esperti di 3bmeteo.com: “Prima perturbazione in ingresso sull’Italia a cui ne farà seguito una seconda tra domenica e lunedì. Sarà un bianco Natale per alcune aree d’Italia con clima freddo.– “Prossimi giorni movimentati, con l’alta pressione che rimarrà in disparte a favore di correnti fredde dal Nord Europa in rotta verso il Mediterraneo e quindi anche sull’Italia” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “un primo peggioramento si sta concretizzando in queste ore al Nord con precipitazioni che nel corso di venerdì 20 si sposteranno al Centrosud, accompagnate da venti talora burrascosi tra Libeccio e Maestrale: previste raffiche anche di oltre 90-100km/h tra Sardegna, Sicilia e in generale sul Tirreno, oltre che sull’Appennino; bora a tratti violenta sull’alto Adriatico. Saranno quindi possibili intense mareggiate sui tratti esposti con difficoltà nei collegamenti con le Isole Minori. Il tutto accompagnato da un calo delle temperature che favorirà nevicate anche fin sotto gli 800-1000m, fino a 400-500m sull’Appennino centro-settentrionale. Sabato pausa specie al Centronord, mentre il Sud vedrà ancora qualche rovescio, in attesa di una seconda perturbazione in discesa sempre dal Nord Europa e che raggiungerà l’Italia domenica tra pomeriggio e sera. In questa fase previste ulteriori precipitazioni e neve fin sotto i 500-700m sulle regioni settentrionali.”– “La perturbazione di domenica aprirà la strada a venti ancora più freddi dall’Artico che dilagheranno sull’Europa raggiungendo anche l’Italia tra lunedì, la Vigilia e Natale” – avverte Ferrara di 3bmeteo.com – “Le festività natalizie dunque avranno un sapore del tutto invernale con ulteriori rovesci soprattutto sul medio-basso versante Adriatico e al Sud, nevosi a quote collinari se non a tratti a quote prossime la pianura in particolare tra Marche, Abruzzo, Molise e alta Puglia. Nevicate potranno addossarsi anche sulle Alpi di confine fin verso il fondovalle, mentre il resto della Penisola dovrebbe rimanere in condizioni sostanzialmente asciutte. Le temperature saranno in ulteriore generale calo, anche sotto le medie del periodo, con sensazione di freddo che potrà venire ulteriormente acuita dai venti spesso sostenuti o forti dai quadranti settentrionali”.