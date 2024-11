Violenta aggressione tra giovanissimi a scuola: 12enne accoltella un compagno e poi fugge

ROMA – Un episodio di violenza tra giovanissimi ha scosso la comunità di Santa Maria delle Mole, comune alle porte di Roma, dove una ragazza di 12 anni ha accoltellato un compagno di scuola nel cortile dell’istituto che frequentavano. L’episodio è avvenuto questa mattina, poco prima delle 8, suscitando sconcerto tra gli alunni e il personale scolastico.Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza avrebbe colpito il compagno con un coltello da cucina, poi ritrovato dai carabinieri della stazione locale. Subito dopo l’aggressione, la 12enne si è data alla fuga, per poi contattare lei stessa i carabinieri.Il ragazzo ferito, soccorso tempestivamente dal preside e dal personale scolastico, ha riportato lesioni lievi alla mano e al petto. È stato trasportato all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove i medici hanno confermato che non è in pericolo di vita. Secondo quanto riportato, prima di colpirlo, la ragazza avrebbe detto: “Hai fatto la spia.” Le autorità stanno verificando la dinamica e il movente dell’aggressione, che potrebbe essere legato a un conflitto personale tra i due.Le indagini, ancora in corso, puntano a chiarire ulteriori dettagli sul contesto della vicenda e a comprendere le motivazioni che hanno spinto la giovane all’atto violento.