Striscia la notizia: Tapiro d'oro a Elodie per le critiche sul doppiaggio in 'Mufasa: Il Re Leone'

COLOGNO MONZESE - Questa sera, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), Valerio Staffelli ha consegnato il famoso Tapiro d’oro a Elodie. La cantante è stata raggiunta a Milano in compagnia del fidanzato, Andrea Iannone, dopo le polemiche scatenate dal suo doppiaggio nel film Disney Mufasa: Il Re Leone, in uscita il prossimo 19 dicembre.

Il personaggio interpretato da Elodie ha ricevuto critiche per il presunto tono “monotono” della performance, ma la cantante ha replicato con disinvoltura:

“Se il film non è ancora uscito, come fanno a giudicare? Non mi sono nemmeno accorta delle critiche. Prima bisogna ascoltare e poi dare un giudizio”, ha dichiarato.

Con la sua consueta ironia, ha aggiunto:

“Comunque ho fatto un provino. Scelgono dall’America. Sarà che non capiscono l’italiano? Può essere…”, smorzando i toni con un sorriso.

Tra doppiaggio e Sanremo

Durante l’intervista, Staffelli non ha perso occasione per stuzzicarla anche sul suo nuovo singolo con Tiziano Ferro. Quando le ha chiesto se fosse stato un modo per “toccare ferro” in vista del Festival di Sanremo, Elodie ha risposto scherzando:

“Se ci vuole una botta di culo? Nella vita ne ho avuto abbastanza”.

Per Elodie, questo è il secondo Tapiro d’oro ricevuto nella sua carriera. Il servizio completo con l’intervista andrà in onda stasera su Striscia la notizia.

“Mufasa: Il Re Leone” nelle sale dal 19 dicembre

Il nuovo live-action Disney è uno dei titoli più attesi del Natale 2024, e le aspettative sono altissime. Elodie, che ha prestato la sua voce a uno dei protagonisti, ha affrontato le critiche con spirito, sottolineando l’importanza di valutare solo dopo aver visto il risultato finale.

Non resta che aspettare per scoprire se la cantante, con la sua voce, saprà conquistare il pubblico al cinema così come ha fatto con la musica.