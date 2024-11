Poste Italiane: utile netto e ricavi in forte crescita nel terzo trimestre 2024

ROMA – Poste Italiane chiude il terzo trimestre 2024 con risultati decisamente positivi, segnando un'ulteriore crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L'utile netto del gruppo è salito a 569 milioni di euro, con un incremento del 48,9%, mentre i ricavi hanno raggiunto i 3,062 miliardi di euro, segnando un +9,6% rispetto al 2023.

Nei primi nove mesi del 2024, Poste Italiane ha consolidato una performance record, con l'utile netto che ha raggiunto i 1,595 miliardi di euro, in crescita del 4,8%, e i ricavi complessivi che sono saliti a 9,226 miliardi di euro, con un incremento del 4,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

La società evidenzia che i ricavi di gruppo, il risultato operativo (Ebit) adjusted, e l’utile netto hanno raggiunto "livelli record" nei primi nove mesi dell’anno, consolidando così la posizione di Poste Italiane come una platform company leader nel panorama economico italiano.

Nel dettaglio dei risultati trimestrali, l’EBIT adjusted del terzo trimestre ha mostrato una solida crescita del 46,4%, arrivando a 789 milioni di euro, con una crescita sottostante del 17,8% su base annua.

Poste Italiane ha continuato a beneficiare anche della solidità della sua posizione patrimoniale. Le attività finanziarie investite dei clienti del gruppo hanno raggiunto i 593 miliardi di euro, con una crescita di 12 miliardi rispetto a dicembre 2023. La raccolta netta in prodotti di investimento è stata positiva, con un incremento di 3,9 miliardi, grazie anche all’ottimo andamento dei fondi comuni di investimento e delle soluzioni vita e previdenza.

Inoltre, si segnala una forte crescita nella raccolta dei prodotti di risparmio postale, con una raccolta netta di 7 miliardi nei prodotti premium, trainata da iniziative commerciali di successo.

Il total capital ratio di Bancoposta si è attestato al 24,3%, mentre il Cet1 ratio ha raggiunto il 20,8%, indicando una solida base patrimoniale. Il Solvency II ratio di Poste Vita è risultato pari al 322%, decisamente superiore all’ambizione manageriale di circa il 200% nell’arco di piano.

Infine, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato un acconto sul dividendo ordinario per l’esercizio 2024, pari a 0,33 euro per azione, che sarà messo in pagamento a partire dal 20 novembre 2024.