Pere dell’Emilia-Romagna IGP, gusto raffinato per i menù delle feste e detox per il back to work

Photo credits: fonte ufficio stampa

Prezioso tesoro della tradizione agricola emiliano-romagnola, le Pere dell'Emilia-Romagna IGP interpretano con eleganza la convivialità natalizia ma soddisfano al contempo la ricerca di leggerezza per la rinascita detox che segue le inevitabili abbuffate delle feste.





Non una ma ben otto varietà, ognuna con specifiche caratteristiche organolettiche. Tutte da scoprire. L’Abate Fétel con la sua consistenza pastosa e il suo gusto dolce e aromatico, la Conference, soda e succosa, la Decana del Comizio, perfetta per il consumo fresco ma anche in abbinata alla cannella. E poi la Kaiser, con la sua polpa croccante, l’iconica e amata Williams, ideale per cocktail e macedonie e disponibile anche nella versione "in rosso" con l’aromatica Max Red Barlett. Infine la Carmen, per insalate davvero gourmet, e la Santa Maria con il suo sapore fresco e zuccherino: tipiche quest’ultime della stagione estiva, bisognerà aspettare il prossimo luglio per gustarle di nuovo.





Ad accomunare tutte e otto le varietà, una straordinaria leggerezza, dovuta all’elevato contenuto di fruttosio rispetto al glucosio. L’alta concentrazione di fibre, poi, le rendono un alleato prezioso per la digestione.





Un frutto sano, digeribile e naturalmente dolce, che piace a grandi e bambini sia al naturale che in cucina.





La pera come protagonista delle feste





Il fascino della pera risiede nella sua versatilità: una tela bianca che si presta a interpretazioni culinarie creative e sorprendenti, capace di accompagnare con gusto ogni portata. Per il Natale, l’Abate Fétel diventa la scelta perfetta per preparare un petto d’anatra dal sapore intenso e avvolgente, mentre la Kaiser aggiunge croccantezza e una nota zuccherina a un risotto al gorgonzola, per un primo deciso e raffinato.

E per iniziare i brindisi in modo inaspettato? Il Moscow Mule alla pera Williams è un aperitivo dal fascino contemporaneo, dove la freschezza del frutto si sposa con le note speziate dello zenzero e la frizzantezza del lime, regalando un tocco di sofisticata allegria alla tavola delle feste.





Una Detox che non rinuncia al gusto





Dopo le feste, quando il desiderio di leggerezza si fa sentire, le pere diventano il partner ideale per ricette detox che sanno coniugare gusto e benessere. Una tazza di tè bianco con pera Williams può diventare un momento di comfort rigenerante: il sapore aromatico della pera si unisce alla delicatezza del tè, offrendo un equilibrio perfetto per ricaricare le energie.

Il porridge con Decana del Comizio e un tocco di cannella è la colazione ideale per ripartire con la giusta carica di energia: un’esplosione di dolcezza naturale e spezie che trasforma il primo pasto della giornata in un rituale di benessere. Per un pranzo leggero ma ricco di sfumature, l’insalata gourmet con pere Conference, avocado e mazzancolle è un piatto che unisce freschezza e sapori esotici, perfetto per rimettersi in forma senza sacrificare il piacere del palato.

Con le Pere dell’Emilia-Romagna IGP le ricette tradizionali si affiancano a reinterpretazioni audaci e moderne che spaziano dall’antipasto al dessert.