Napoli, sequestrati 486 ordigni illegali: arrestato 24enne per detenzione di materiale esplosivo

POZZUOLI - I carabinieri hanno sequestrato un ingente quantitativo di fuochi d’artificio illegali e botti di capodanno in un blitz che ha portato alla luce un traffico di materiale esplosivo nella zona di Pozzuoli, nell’area Flegrea. Durante l’operazione, i militari hanno scoperto 486 ordigni di vario tipo, tra cui le famose "cipolle", che per il loro potenziale esplosivo sono particolarmente pericolosi.L’intervento è stato condotto in un appartamento abitato da un 24enne incensurato, che è stato arrestato con l’accusa di detenzione illegale di materiale esplodente. Il materiale sequestrato, del peso complessivo di circa 50 chili, era pronto per essere messo in vendita sul mercato nero, in occasione dei festeggiamenti di fine anno, quando l’utilizzo di fuochi d’artificio non autorizzati è purtroppo comune.Le indagini dei carabinieri hanno permesso di scoprire che l’uomo, che non aveva precedenti penali, aveva accumulato i botti con l’intento di distribuirli in vista delle festività natalizie e del Capodanno. Gli ordigni sequestrati sono stati prontamente rimossi per evitare incidenti e danni alla sicurezza pubblica.L’arresto del 24enne e il sequestro del materiale esplosivo sono un ulteriore passo nella lotta contro la vendita illegale di fuochi d’artificio, che rappresentano un pericolo per l’incolumità pubblica. I carabinieri continuano a monitorare il territorio per prevenire questo tipo di traffico illecito e garantire la sicurezza durante le festività.