Mario Balotelli riceve il Tapiro d’oro: 'A Nizza non litigavo con Vieira, volevo solo andare al Marsiglia!'

COLOGNO MONZESE - Questa sera, a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20:35), il protagonista sarà Mario Balotelli, fresco di un Tapiro d’oro consegnatogli dall’inviato Valerio Staffelli. Il riconoscimento, un classico per le vicende più chiacchierate dello sport e dello spettacolo, arriva pochi giorni dopo l’annuncio del grande ritorno di Supermario in Serie A con la maglia del Genoa.

La motivazione? La scelta del Grifone di puntare su Patrick Vieira come nuovo allenatore, proprio colui con cui Balotelli aveva avuto qualche attrito ai tempi del Nizza.

Balotelli: «Il Tapiro datelo a Vieira!»

Intervistato da Staffelli, Balotelli ha voluto chiarire il rapporto con Vieira, smentendo un reale conflitto:

«Non è vero che a Nizza non ci andavo d’accordo, è che io volevo andare a giocare a Marsiglia. Avevamo qualche divergenza su alcune idee di calcio, ma a livello personale siamo sempre andati d’accordo. Il Tapiro dovreste darlo a lui!», ha ironizzato l’attaccante.

E ricordando Vieira ai tempi da compagno di squadra, prima all’Inter e poi al Manchester City, Balotelli ha aggiunto con un sorriso:

«Era tranquillo, ma rompeva un po’ le scatole.»

Il sesto Tapiro per Supermario

Per Balotelli, noto tanto per le sue prodezze calcistiche quanto per i suoi episodi fuori dal campo, questo è il sesto Tapiro d’oro in carriera. Un “trofeo” che ormai sembra prendere con filosofia, affrontando con la sua consueta ironia le situazioni più controverse.

Il servizio completo, con il racconto dell’incontro tra Staffelli e Balotelli, andrà in onda questa sera su Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20:35).

Un appuntamento imperdibile per scoprire tutti i dettagli e le battute di Supermario, sempre al centro dell’attenzione mediatica.