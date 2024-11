Lo Speck Alto Adige IGP Recla, protagonista inconfondibile degli aperitivi natalizi

Photo credits: fonte Studio Monika Carbonari

Le feste si avvicinano e con esse il desiderio di condividere momenti speciali con i propri cari. Recla, storica azienda altoatesina è tra i 27 produttori certificati di Speck Alto Adige IGP, propone una soluzione gourmet per rendere gli aperitivi natalizi indimenticabili.





Ottenuto da cosce di suino selezionate e lavorate secondo la tradizione tramandata di generazione in generazione, lo Speck Alto Adige IGP Recla si distingue per la sua bontà inconfondibile. Affumicato con legno di faggio e stagionato per almeno 22 settimane all’aria fresca della Val Venosta, questo speck regala un aroma delicato e un gusto morbido e amabile, che conquista anche i palati più esigenti.





La versatilità dello Speck Alto Adige IGP Recla lo rende perfetto per creare sfiziosi aperitivi natalizi: da gustare su crostini fragranti, in abbinamento a formaggi stagionati e frutta secca, o come ingrediente principale di tartine gourmet. Una proposta originale sono i deliziosi lollipop di mozzarelline, granella di pistacchio e speck Alto Adige IGP. La sua nota sapida e aromatica si sposa alla perfezione con i sapori delle feste, arricchendo ogni piatto con un tocco di tradizione e autenticità.





Scegliendo lo Speck Alto Adige IGP Recla si opta per un prodotto di altissima qualità, dato da una lunga tradizione familiare e garantito dalla certificazione IGP che ne tutela le caratteristiche uniche e inconfondibili.





Recla propone una nuova ricetta gourmet: "Lollipop di mozzarelline, granella di pistacchio e speck Alto Adige Igp di Recla"





10 minuti – facile – 12 Lollipop





Ingredienti:





12 fette di Speck Alto Adige IGP Recla

12 mozzarelline media

2 Cc granella di pistacchio

Germogli di daikon rosso (facoltativo)





Preparazione:





Sgocciolare e asciugare le mozzarelline; Passarle nella granella di pistacchio, premendo leggermente per far aderire; Aggiungere sopra la fetta di speck arricciandola leggermente. Decorare a piacere con i germogli o delle erbe aromatiche e inserire lo spiedino.