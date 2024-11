L’Italia trionfa nella Billie Jean King Cup: quinto titolo per le azzurre

FRANCESCO LOIACONO - A distanza di dieci anni dall’ultimo successo, l’Italia torna a vincere la Billie Jean King Cup, battendo la Slovacchia con un netto 2-0 nella finale disputata a Malaga, in Spagna. Per le azzurre si tratta del quinto trionfo nella storia di questa prestigiosa competizione, che conferma l’alto livello del tennis femminile italiano.

Il primo singolare: Lucia Bronzetti supera Viktoria Hruncakova

Lucia Bronzetti ha aperto le danze conquistando il primo punto per l’Italia grazie a una convincente vittoria per 6-2, 6-4 contro Viktoria Hruncakova. Nel primo set, la tennista italiana ha dominato con un servizio efficace e preciso, lasciando poche possibilità di replica all’avversaria slovacca. Nel secondo set, invece, l’equilibrio è stato maggiore, con il punteggio in bilico fino al 4-4. Tuttavia, nei momenti decisivi, Bronzetti ha fatto valere il suo servizio solido, portando a casa il successo e regalando all’Italia un vantaggio fondamentale.

Il secondo singolare: Jasmine Paolini decisiva contro Rebecca Sramkova

Il punto decisivo è arrivato grazie a Jasmine Paolini, che ha dominato Rebecca Sramkova con un perentorio 6-2, 6-1. Nel primo set, la Paolini ha mostrato un’ottima gestione degli scambi, imponendosi con passanti incrociati che hanno lasciato poche chance alla slovacca. Nel secondo set, Sramkova ha provato a resistere fino al 2-2 con alcuni lungolinea precisi, ma l’italiana ha preso il controllo del match, grazie a un rovescio preciso e letale, chiudendo velocemente la partita.

Niente doppio, ma il trionfo è già scritto

Con il risultato già acquisito, non si è disputato il doppio, che avrebbe visto Jasmine Paolini e Sara Errani opposte a Viktoria Hruncakova e Tereza Mihalikova. La vittoria di Paolini ha reso superfluo l’ultimo match, suggellando il successo italiano.

Questo quinto titolo rappresenta un grande traguardo per il movimento tennistico italiano, che torna così ai vertici internazionali. Complimenti alle azzurre per un risultato storico!