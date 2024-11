Inter-Napoli: pareggio scudetto 1-1 al Meazza

MILANO - La tanto attesa sfida scudetto tra Inter e Napoli si chiude in parità, con un 1-1 che rispecchia l’equilibrio tra le due formazioni di punta della Serie A. Al Meazza, il match ha regalato intensità, qualche colpo di scena e momenti decisivi, mantenendo alta la tensione fino all’ultimo secondo. Al vantaggio partenopeo di Scott McTominay, che al 23' ha sorpreso Sommer con un colpo preciso, ha risposto Hakan Calhanoglu al 43’, dopo una perfetta azione corale nerazzurra.Il secondo tempo ha visto i nerazzurri vicinissimi al ribaltone quando, intorno al 60’, Calhanoglu ha avuto l’occasione di segnare dal dischetto, ma il turco ha mandato il rigore sul palo interno, mancando un’occasione pesante per i padroni di casa. Dopo quel momento di alta tensione, le squadre hanno mantenuto un confronto equilibrato ma meno spettacolare, con un gioco fatto di continui capovolgimenti ma senza reali occasioni da gol.L'ultimo sussulto è arrivato nel recupero, quando Simeone, entrato al posto di Lukaku, ha sfiorato il colpo da tre punti con un destro che è finito alto. Con questo pareggio, Inter e Napoli confermano la loro forza e solidità, lasciando aperta la lotta scudetto in un campionato che si preannuncia appassionante fino alla fine.