Incidente a Monte Mario: poliziotto di 32 anni perde la vita, due colleghi feriti gravemente

ROMA - Tragedia a Roma, nel quartiere Monte Mario, dove un poliziotto di 32 anni è morto e altri due colleghi sono rimasti feriti in un grave incidente stradale avvenuto alle prime ore del mattino. L’impatto, che ha coinvolto due volanti della polizia, si è verificato intorno alle 5 su via dell’Acquedotto del Peschiera, all’incrocio con viale dei Monfortani.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente avrebbe coinvolto due pattuglie che si trovavano in servizio per interventi distinti: una delle auto stava accorrendo per sedare una rissa, mentre l’altra trasportava una persona fermata. Lo scontro è stato violentissimo, causando il ribaltamento di entrambe le vetture.

La polizia locale del XIV Gruppo Monte Mario sta effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le strade circostanti sono state chiuse al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi.

Le vittime e i feriti

La vittima è un agente di 32 anni, originario di Treviso, appartenente alle Fiamme Oro Rugby e in servizio presso il commissariato di Primavalle. Secondo quanto riferito da Fabio Conestà, segretario generale del Mosap (Movimento Sindacale Autonomo di Polizia), il giovane agente è morto sul colpo.

Gli altri due poliziotti feriti sono i conducenti delle volanti: una donna è stata trasportata d'urgenza all’ospedale San Camillo, mentre un uomo è stato ricoverato al Santo Spirito. Anche un passeggero, presumibilmente la persona fermata trasportata in una delle vetture, ha riportato ferite ed è sotto osservazione.

Le reazioni e il cordoglio

Fabio Conestà ha espresso profonda vicinanza ai colleghi e alla famiglia del giovane agente. Ha sottolineato come il sindacato sia pronto a sostenere qualsiasi iniziativa intrapresa dalla questura di Roma in seguito a questa tragedia.

“Non è ancora chiara la dinamica, ma quello che sappiamo è che lo scontro è stato devastante,” ha dichiarato Conestà. “Perdiamo un collega che aveva davanti a sé un futuro luminoso. È un giorno di lutto per tutta la polizia.”