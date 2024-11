Gaza, Tel Aviv e l’Europa in tensione dopo Amsterdam: proteste, attacchi e timori per la sicurezza

La situazione a Gaza si fa sempre più critica e dolorosa, con il bilancio delle vittime in costante aumento. Secondo le Nazioni Unite, oltre il 70% delle vittime sono donne e bambini, una percentuale che evidenzia l’impatto devastante del conflitto sulla popolazione civile. Di fronte a questa drammatica realtà, la comunità internazionale si divide tra appelli alla pace e sforzi diplomatici, mentre il conflitto continua ad accendere tensioni anche fuori dai confini mediorientali.A Tel Aviv, oggi migliaia di persone sono scese in piazza per manifestare contro il governo e chiedere il rilascio degli ostaggi. La protesta riflette il crescente malcontento popolare verso una guerra che sembra senza fine e l’urgenza di riportare a casa i cittadini israeliani catturati. Parallelamente, si registrano episodi di crescente tensione tra sostenitori di entrambe le parti in diverse città europee.Ad Amsterdam, un gruppo di tifosi israeliani è stato attaccato da manifestanti filopalestinesi al termine della partita di Champions League tra Ajax e Maccabi. L’aggressione ha portato a 62 arresti e al ferimento di cinque persone. Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha descritto l’attacco come un “attacco antisemita mirato”, mentre la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha condannato fermamente gli atti, definendoli “inaccettabili e vili”.Nel frattempo, cresce l’allerta anche in Italia. Questa sera a Bologna si disputerà il match di Eurolega di basket tra Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv, evento considerato a rischio per possibili tensioni. Le autorità italiane hanno quindi predisposto misure di sicurezza straordinarie, con controlli e pattugliamenti intensificati per garantire che la manifestazione sportiva si svolga in sicurezza.