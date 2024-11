Emanuele Barbati e L’Émancipation, uscito il nuovo singolo dal titolo 'E poi mi trovi'

Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito, in questi giorni, il nuovo singolo di Emanuele Barbati e L’Émancipation dal titolo "E poi mi trovi". Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito, in questi giorni, il nuovo singolo di Emanuele Barbati e L’Émancipation dal titolo "E poi mi trovi".





Il singolo, uscito per l’etichetta Scirocco music/Audacia/, è disponibile su tutti gli store di download e streaming distribuito da Ada music.





"E poi mi trovi" è uno dei brani nati a Parigi durante i mesi di studio sui pittori della bella epoque, in maniera particolare prende spunto dalla vita e dagli amori di Amedeo Modigliani e Jeanne Hebuterne, parla di quanto sia complesso restare da soli, di quanto sia importante trovare qualcuno da amare e che ci ami. Parla sì dell’amore tormentato del pittore livornese ma anche dei nostri amori tormentati quindi parla di noi, di abbracci tra ossa rotte. Stilisticamente è una ballad britpop/indie registrato tra Parigi, il Salento e Milano, si porta dietro gli umori di 3 posizioni geografiche così diverse.





La data di uscita del singolo coincide con il debutto assoluto dello spettacolo interdisciplinare di musica e teatro "dipingerò l’infinito – canzoni e racconti di artisti maledetti" un vero concerto, un vero spettacolo teatrale. Le vite, i tormenti di Van Gogh e Modigliani, raccontate dagli artisti di oggi in un viaggio attualissimo di musica e teatro. Con e di Emanuele Barbati e Antonio Anzilotti De Nitto.





Queste le prime date del tour: 15 novembre Spazioporto Taranto / 21 novembre Corte dei miracoli Milano / 23 Novembre camere d’aria Bologna / 1 dicembre Teatro minimo Pescara / 6 dicembre Casa delle arti Conversano (Ba) / 27 dicembre Casa 131 Sava (ta).





Per quel che riguarda Emanuele Barbati, è un compositore e autore tarantino. Laureato col massimo dei voti e menzione in musicologia e storia della musica, ha studiato chitarra, pianoforte e produzione musicale presso il CPM Music Institute di Milano, diretto da Franco Mussida. Al suo terzo disco, si appresta all’uscita del nuovo progetto discografico colonna sonora del progetto multidisciplinare "dipingerò l’infinito". Ha tradotto in dialetto salentino “Il piccolo principe” per l’editrice tedesca Edition Tintenfass- distr. Feltrinelli) L’émancipation è un collettivo artistico multidisciplinare fondato da Emanuele Barbati e Genevieve Thiroux (polistrumentista francese). Ne fanno parti musicisti, fotografi, attori, grafici. Nasce con lo scopo che tutti gli artisti del collettivo si supportino a vicenda nei rispettivi ambiti artistici e collaborino tra di loro per creare comunità e unità personale ed artistica.