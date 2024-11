Elon Musk, Trump e la crisi ucraina: Starlink continuerà a sostenere Kiev

Elon Musk ha partecipato a una recente telefonata tra Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, focalizzata sul conflitto in Ucraina. Secondo quanto riportato da Axios, Musk avrebbe rassicurato Zelensky circa il continuo supporto di Starlink, la sua rete di satelliti, che si è rivelata essenziale per mantenere attive le comunicazioni ucraine in zone di guerra.In un messaggio su X, Musk ha dichiarato: “Le uccisioni insensate finiranno presto. Il tempo per gli speculatori guerrafondai è scaduto”, parole che riflettono la sua posizione contro una guerra protratta e il desiderio di trovare una soluzione pacifica al conflitto. La sua partecipazione nella telefonata ha attirato attenzione per il ruolo influente che Starlink e le sue decisioni potrebbero esercitare sul terreno.Nel frattempo, dal Cremlino, il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha commentato le recenti dichiarazioni secondo cui il presidente russo Vladimir Putin sarebbe aperto a discutere il conflitto con Donald Trump. Tuttavia, Peskov ha precisato che ciò non indica un cambiamento negli obiettivi strategici russi in Ucraina. La disponibilità al dialogo da parte di Putin sarebbe dunque da interpretare come un’apertura alla comunicazione, senza però alterare l’intento del Cremlino di perseguire i propri scopi nell’invasione.Le dichiarazioni di Musk e la sua partecipazione alla telefonata sottolineano l’influenza crescente di figure private come lui nei complessi scenari geopolitici, in cui la tecnologia può avere un impatto determinante, soprattutto per un Paese come l’Ucraina, fortemente dipendente da Starlink per il mantenimento delle proprie infrastrutture di comunicazione in un contesto di guerra.