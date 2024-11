Dutia Albana di Romagna 2023 di Branchini 1858 premiato nella Guida Berebene 2025

Photo credits: fonte ufficio stampa

È un omaggio alla storia di Dozza, il Dutia Albana di Romagna Secco 2023 di Branchini 1858 che ha ricevuto il Premio Qualità Prezzo della Guida Berebene 2025 del Gambero Rosso, assegnato ai migliori vini italiani con un prezzo inferiore ai 20 euro.





La Guida, presentata a Roma, è rivolta agli eno-appassionati e agli operatori del settore (enoteche, ristoranti, bar, pizzerie) e ha premiato 937 etichette di ogni regione che rappresentano il meglio della produzione vitivinicola italiana proposto a prezzi contenuti.





Dutia Albana di Romagna DOCG Secco porta il nome antico di Dozza, dove si trova la cantina, ed è un Albana in purezza: una punta di diamante della produzione enologica della Romagna nonché regina della produzione di Branchini.





Seguendo un percorso di innovazione e valorizzazione dell’Albana, Branchini 1858 propone diverse versioni di questo vitigno autoctono, dal Metodo Classico (Branchini stato il primo a spumantizzare l’Albana) fino al passito. Tra le diverse declinazione anche Dutia: un bianco fermo secco in cui profumi e colori regalano un’interpretazione moderna e dinamica dell’Albana.





Come si legge anche nel commento della Guida: "Quasi trenta ettari a Dozza, precisamente a Toscanella di Dozza, per questa realtà che produce diverse etichette declinate in più tipologie, dagli spumanti ai vini passiti. Ovviamente c’è spazio anche per l’Albana e Dutia è un bell’esempio per questo vitigno autoctono. I profumi regalano sensazioni fruttate e floreali, non manca un tocco di zafferano ad anticipare una bocca sapida, dal corpo snello, ma molto saporita e profonda".





Un importante riconoscimento che conferma il pensiero di Marco e Angelo Branchini (quarta generazione della famiglia), i quali riescono a produrre e proporre etichette dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, sempre legate alla tradizione enologica ma interpretate in chiave attuale per portare antichi vitigni come l’Albana nel domani.





Un vino da provare, disponibile al pubblico a partire da 9-10 euro, Dutia è ideale con crudità di pesce, piatti a base di verdure, con formaggi semi-stagionati, ma anche tortelli, ad esempio di ricotta alla salvia. Imperdibile con un’altra regina dello "street food" romagnolo: la piadina.