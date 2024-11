Diletta Leotta riceve il decimo Tapiro d’oro per la polemica sull’auricolare: 'È comodo, come un gobbo elettronico'

COLOGNO MONZESE - Questa sera a Striscia la notizia, Diletta Leotta riceverà il suo decimo Tapiro d’oro, consegnato dall'inviato Valerio Staffelli per via della recente polemica sull’utilizzo dell’auricolare durante il programma La Talpa - Who is the Mole, in onda dal 5 novembre su Canale 5. La notizia è stata lanciata da Dagospia, che ha svelato come un autore del programma avrebbe suggerito a distanza le battute alla conduttrice attraverso un auricolare, alimentando una vivace discussione sui social.