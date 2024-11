Coppa Davis, l’Italia vola in finale: battuta l’Australia 2-0 nella semifinale

L’Italia si è guadagnata l’accesso alla finale delle Davis Cup Finals 2024 grazie a una brillante vittoria contro l’Australia nella semifinale giocata oggi, sabato 23 novembre. Gli Azzurri si sono imposti con due vittorie nei match di singolare, firmate da Matteo Berrettini e Jannik Sinner, eliminando così una delle squadre più competitive del torneo.

Adesso, la squadra italiana, campione in carica, affronterà i Paesi Bassi nell’atto conclusivo della competizione. Gli olandesi hanno battuto venerdì la Germania per 2-0, conquistando il pass per la finale.

La semifinale Italia-Australia

Il duello contro l’Australia è iniziato alle 13 sul campo veloce indoor di Malaga. Ad aprire le danze è stato Matteo Berrettini, opposto a Thanasi Kokkinakis. In un match avvincente e ricco di colpi di scena, l’azzurro ha ceduto il primo set al tie-break (7-6), ma ha saputo reagire con forza, vincendo i successivi due parziali 6-3, 7-5 e regalando all’Italia il primo punto.

Il secondo incontro ha visto protagonista Jannik Sinner, attuale numero 4 del mondo, che ha sfidato Alex De Minaur. Con una prestazione solida e priva di sbavature, Sinner ha imposto il suo ritmo, chiudendo il match in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 e consegnando all’Italia la vittoria definitiva nella semifinale.

Un passo verso la storia

Con questa vittoria, l’Italia torna a giocarsi il titolo di Coppa Davis e cercherà di difendere il trofeo conquistato nel 2023. La finale contro i Paesi Bassi, in programma domenica 24 novembre, promette spettacolo, con gli Azzurri chiamati a confermare la loro supremazia nel tennis mondiale.

Matteo Berrettini, rientrato da poco in squadra dopo un infortunio, ha dimostrato tenacia e qualità, mentre Jannik Sinner ha confermato il suo status di leader, offrendo una prestazione impeccabile contro l’ostico De Minaur.

Il prossimo avversario: i Paesi Bassi

L’ultimo ostacolo verso il titolo è rappresentato dai Paesi Bassi, una formazione solida che punta sul talento di giocatori come Tallon Griekspoor e Botic van de Zandschulp. Sarà un confronto che richiederà il massimo impegno da parte degli Azzurri, decisi a scrivere un’altra pagina storica del tennis italiano.

Appuntamento a domani per una finale che si preannuncia emozionante, con l’Italia pronta a difendere il titolo e a regalare un altro trionfo ai tifosi.