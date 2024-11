Coppa Davis: Italia in semifinale dopo la vittoria contro l’Argentina, domani sfida con l’Australia

Davis Cup fb

FRANCESCO LOIACONO - L’Italia conquista un posto in semifinale nella fase finale della Coppa Davis a Malaga, Spagna, superando l’Argentina per 2-1. Decisivo il doppio giocato da Jannik Sinner e Matteo Berrettini, che hanno sconfitto la coppia argentina composta da Maximo Gonzalez e Andres Molteni con un risultato di 6-4, 7-5 in un match durato un’ora e 24 minuti.

La cronaca del doppio

Nel primo set, l’incontro è stato caratterizzato da grande equilibrio fino al 4-4. A fare la differenza sono stati i potenti dritti e i lungolinea degli azzurri, che hanno strappato il break decisivo per chiudere il parziale. Nel secondo set, Sinner e Berrettini hanno mantenuto il controllo grazie a colpi come i top spin e le demivolée, assicurandosi la vittoria e il punto decisivo per la qualificazione.

Il percorso nei singolari

Il confronto era iniziato con una sconfitta per gli azzurri: Lorenzo Musetti è stato battuto da Francisco Cerundolo per 6-4, 6-1. Nel primo set, l’argentino ha sfruttato una maggiore solidità da fondo campo, mentre nel secondo ha dominato senza lasciare spazio a Musetti.

A riequilibrare le sorti della sfida è stato Jannik Sinner, fresco della storica vittoria alle ATP Finals di Torino. Sinner ha superato Sebastian Baez con un netto 6-2, 6-1. Il primo set è stato caratterizzato da un servizio impeccabile e colpi incisivi dell’azzurro, mentre nel secondo set i pallonetti e i passanti incrociati gli hanno permesso di chiudere agilmente il match.

La semifinale contro l’Australia

In semifinale, l’Italia affronterà domani l’Australia, che ha eliminato gli Stati Uniti con lo stesso punteggio di 2-1. Nel primo singolare, Thanasi Kokkinakis ha superato Ben Shelton in un match equilibrato terminato 6-1, 4-6, 7-6. Nel secondo singolare, Taylor Fritz ha riportato gli americani in parità vincendo 6-3, 6-4 contro Alex De Minaur. A decidere la sfida è stato il doppio, con gli australiani Matthew Ebden e Jordan Thompson vittoriosi per 6-4, 6-4 contro Tommy Paul e Ben Shelton.

L’altra semifinale

Nella parte opposta del tabellone, la Germania affronterà i Paesi Bassi in un'altra attesa semifinale.

Con la spinta della grande prestazione contro l’Argentina e il momento d’oro di Jannik Sinner, gli azzurri puntano alla finale per tentare un’impresa storica in Coppa Davis.