Cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah: Netanyahu approva in linea di principio, annuncio atteso da Biden e Macron

Israele e Hezbollah potrebbero essere vicini a un accordo per il cessate il fuoco. Secondo quanto riportato dalla CNN, il premier israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe dato il via libera "in linea di principio" all'intesa, che oggi dovrebbe essere trasmessa al governo libanese. Tuttavia, fonti israeliane riferiscono che restano ancora dettagli da definire e che l’accordo non sarà definitivo finché tutte le questioni aperte non saranno risolte.

Le difficoltà nell’annuncio

Netanyahu, stando a quanto riportato dalla tv pubblica israeliana Kan, starebbe ora lavorando su come presentare l’accordo all’opinione pubblica israeliana. Il cessate il fuoco, se confermato, rappresenterebbe una mossa significativa per alleviare le tensioni al confine tra il nord di Israele e il Libano, dove gli scontri con Hezbollah hanno recentemente causato un aumento della violenza e del rischio di escalation.

Il ruolo internazionale

Un annuncio ufficiale del cessate il fuoco è atteso per domani, quando il presidente americano uscente Joe Biden e il presidente francese Emmanuel Macron dovrebbero renderlo pubblico. La mediazione internazionale, guidata da Stati Uniti e Francia, sembra essere stata determinante nel raggiungimento di un’intesa.