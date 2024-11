Carabiniere libero dal servizio arresta rapinatore a Roma

ROMA – Un carabiniere della Stazione di Roma Porta Portese, libero dal servizio, ha arrestato un uomo di 38 anni, cittadino peruviano con precedenti, accusato di rapina impropria in concorso. L’arresto è avvenuto ieri pomeriggio, all’interno di un negozio di via Guglielmo Marconi, dove l’uomo era stato sorpreso dal titolare mentre tentava di rubare capi di abbigliamento per un valore di circa 540 euro.Secondo le ricostruzioni, il 38enne, insieme a un complice, aveva cercato di fuggire dopo essere stato scoperto. Durante la fuga, aveva spinto il titolare del negozio, ma la scena non è passata inosservata al carabiniere in borghese che si trovava nelle vicinanze. Senza esitare, il comandante della Stazione dei Carabinieri di Roma Porta Portese ha chiesto rinforzi e si è messo all’inseguimento a piedi dei due ladri. Dopo una breve corsa, è riuscito a bloccare l'uomo, nonostante la resistenza opposta. Il complice, invece, è riuscito a fuggire ed è tuttora ricercato.Nel corso della perquisizione, al 38enne sono stati trovati anche degli arnesi utilizzati per rimuovere le placche antitaccheggio, che sono stati sequestrati. La refurtiva è stata restituita al negoziante.A seguito dei gravi indizi di colpevolezza raccolti, i Carabinieri, in accordo con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato il 38enne. Il Tribunale di Roma, durante l’udienza di convalida, ha disposto per lui l’obbligo di firma in caserma, mentre le indagini proseguono per identificare e arrestare il complice. Si specifica che il procedimento è ancora nelle fasi preliminari e l’indagato è da considerarsi innocente fino a una eventuale sentenza definitiva.