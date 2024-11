Black Friday e Black Monday: le recensioni fanno impennare le vendite

Durante il periodo delle festività, i brand tendono a lanciare confezioni speciali, pacchetti a tema o prodotti in edizione limitata. Un modo efficace per generare interesse è inviare omaggi agli influencer, così da promuoverli e aumentarne la visibilità, con la possibilità di farli diventare virali. Questo approccio consente anche di ottenere recensioni rapide poco prima delle festività, influenzando i consumatori a inserire questi prodotti nella loro wish list, specialmente in vista del Black Friday o Cyber Monday. Offrire pacchetti o più articoli insieme può favorire un aumento del valore medio del carrello e, di conseguenza, incrementare le vendite.



RIUTILIZZARE LE GIFTED REVIEW SU DIVERSI CANALI



Per il Black Friday e il Cyber Monday, le recensioni ottenute tramite gifting possono essere intrecciate strategicamente sui vari canali di marketing (homepage del sito web, pagina del prodotto, social media, sito dei rivenditori, e-mail, newsletter), ad esempio:



Tramite e-mail si possono evidenziare le migliori recensioni nelle campagne promozionali per mostrare la soddisfazione dei clienti e la qualità del prodotto.

Sui social media, si possono creare post che mettano in evidenza le recensioni positive o, ancora meglio, ricondividere sui propri canali i contenuti degli influencer.

Sulle landing page, si può aggiungere una sezione dinamica che visualizzi le recensioni in tempo reale per trasmettere fiducia e invogliare i visitatori all’acquisto mentre sfogliano le tue offerte.

E DOPO IL BLACK FRIDAY E IL CYBER MONDAY?



Le emozioni giocano un ruolo fondamentale nel comportamento dei consumatori durante il Black Friday e il Cyber Monday. Gli acquirenti sono spinti dall'eccitazione, dalla paura e persino dall'ansia di perdere un affare o un prodotto che potrebbe essere perfetto per loro. Per questo motivo, è probabile che tornino a cercarlo anche a evento finito. Mettere in evidenza le gifted review può dare l’ultima spinta per convincere i clienti che hanno esitato durante gli sconti ad acquistare i prodotti desiderati, estendendo così il picco delle vendite fino alle festività.



In conclusione, non bisogna limitarsi a raccogliere le recensioni ma bisogna sfruttarle per creare una narrazione convincente che si mantenga durante tutto l'anno. Ogni recensione positiva è un gradino verso la costruzione della fedeltà, il miglioramento dell'engagement e l'aumento delle vendite.

TEMPISMO, SELEZIONE DEI PRODOTTI E LINEE GUIDA: I TRE PILASTRI FONDAMENTALI DELLE GIFTED REVIEW

Il tempismo è essenziale per massimizzare l'impatto delle gifted review, poiché i consumatori iniziano a cercare prodotti ben prima del Black Friday e del Cyber Monday. Per questo motivo, i brand devono raccogliere e pubblicare recensioni con largo anticipo, così da permettere ai recensori di utilizzare i prodotti e scrivere feedback dettagliati in grado di influenzare i primi acquirenti.

Le recensioni dovrebbero concentrarsi su best-seller, prodotti stagionali e le nuove uscite che il brand vuole mettere in risalto, accompagnati da chiare linee guida su come comunicare la relazione con l'azienda e le caratteristiche e benefici del prodotto. Onestà e trasparenza sono fondamentali per costruire fiducia e credibilità sia tra i consumatori che all'interno della comunità.

REGALARE NUOVI PACCHETTI FESTIVI