Bari, quattro arresti per droga, munizioni da guerra e resistenza a p.u.

BARI - Nell’ambito dei servizi antidroga condotti dalla Polizia di Stato a Bari, sono state arrestate quattro persone, rispettivamente di 20, 28, 32 e 44 anni. Gli interventi, realizzati dalla Squadra Mobile e dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (UPGSP), hanno portato al sequestro di droga, denaro, e munizioni da guerra. Le accuse, che necessiteranno di verifica processuale, includono detenzione ai fini di spaccio, detenzione di munizionamento da guerra, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Quartiere San Girolamo: arrestato 28enne con hashish e marijuana

Un uomo di 28 anni, con precedenti penali, è stato arrestato nel quartiere San Girolamo. Durante una perquisizione presso il domicilio e le sue pertinenze, sono stati rinvenuti 464 grammi di hashish e 305 grammi di marijuana nascosti nella camera da letto. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.

Poggiofranco: fermato 32enne con cocaina

Nel quartiere Poggiofranco, un uomo di 32 anni è stato arrestato mentre guidava un’auto a noleggio. Gli agenti hanno trovato 11 dosi di cocaina (10 grammi in totale) e 445 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio. Anche in questo caso, l’arrestato è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Borgo antico: 20enne in possesso di droga e munizioni

Durante i controlli serali, un 20enne è stato bloccato nel borgo antico dopo un breve inseguimento a piedi, culminato in una colluttazione. In suo possesso sono stati trovati 70 grammi di cocaina suddivisi in 184 dosi, 22 dosi di hashish e marijuana, oltre a 105 cartucce per fucili d’assalto e pistole. A casa sua, gli agenti hanno rinvenuto ulteriori 4.800 euro in contanti, presumibilmente provenienti dall’attività di spaccio. L’uomo è stato trasferito presso il carcere di Bari.

Stadio San Nicola: 44enne arrestato con cocaina

Nei pressi dello Stadio San Nicola, un uomo di 44 anni è stato trovato con 28 grammi di cocaina e 120 euro in contanti, ritenuti frutto dello spaccio. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato.