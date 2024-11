ATP Finals di Torino: Zverev e Ruud vincono, Bolelli e Vavassori brillano nel doppio

FRANCESCO LOIACONO - Nella seconda giornata delle ATP Finals di Torino, il tedesco Alexander Zverev ha avuto la meglio sul russo Andrey Rublev, vincendo 6-4, 6-4 in un match caratterizzato da colpi potenti e da un servizio solido che ha permesso a Zverev di mantenere il controllo sugli scambi cruciali. Grazie a questa vittoria, Zverev si conferma tra i favoriti del torneo, consolidando la sua posizione nel girone.

In una sorpresa della giornata, lo spagnolo Carlos Alcaraz è stato sconfitto dal norvegese Casper Ruud con il punteggio di 6-1, 7-5. Nel primo set, Ruud ha dominato grazie a un servizio preciso e incisivo che ha impedito allo spagnolo di trovare ritmo. Nel secondo set, Alcaraz, debilitato da un raffreddore, ha cercato di resistere e ha mostrato un buon gioco difensivo con efficaci pallonetti, ma Ruud ha continuato a colpire con passanti incrociati decisivi, chiudendo il match in due set. Questa vittoria rappresenta un'importante affermazione per Ruud, che dimostra di essere in grande forma.

ATP Finals di doppio: Bolelli e Vavassori avanzano

Nel torneo di doppio, gli italiani Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno trionfato con un netto 6-2, 6-3 contro la coppia formata dall’indiano Rohan Bopanna e dall’australiano Matthew Ebden. Nel primo set, Bolelli e Vavassori hanno messo in difficoltà gli avversari grazie a colpi precisi e lungolinea vincenti, dominando il gioco con sicurezza. Nel secondo set, l’equilibrio si è mantenuto fino al 3-3, ma gli italiani hanno accelerato, facendo leva su colpi in top spin e sulle demivolée, chiudendo la partita senza esitazioni.

Bolelli e Vavassori torneranno in campo mercoledì 13 novembre per affrontare la coppia tedesca formata da Kevin Krawietz e Tim Puetz, in un match che si preannuncia avvincente per continuare la corsa alle fasi finali.