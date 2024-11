ATP Finals di Torino: Sinner domina Medvedev e approda in semifinale, Fritz completa il quadro

janniksin Ig

continua a incantare al, chiudendo il gironecon una prestazione impeccabile contro il russo, sconfitto con il punteggio di. Con questa vittoria, l’altoatesino si qualifica al primo posto del gruppo, guadagnandosi l’accesso alla semifinale delle ATP Finals.

Sinner inarrestabile contro Medvedev

Nel primo set, Sinner ha messo in mostra un rovescio incisivo, dominando il gioco e dettando il ritmo dello scambio. Medvedev, noto per la sua solidità da fondo campo, ha faticato a contrastare la precisione e la varietà dei colpi dell’italiano.

Il secondo set ha visto una maggiore resistenza da parte del russo, che ha cercato di invertire l’inerzia con top spin profondi e cambi di ritmo. Tuttavia, Sinner ha mantenuto il controllo grazie a straordinarie demi-volée e a un gioco sempre propositivo, chiudendo il match in due set.

Questa è la terza vittoria consecutiva per Sinner, che conclude il girone a punteggio pieno, confermandosi una delle stelle più luminose del torneo.

Taylor Fritz batte De Minaur e raggiunge la semifinale

Nell’altro incontro del girone, Taylor Fritz ha sconfitto Alex De Minaur in tre set con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-3.

Nel primo set, De Minaur ha mostrato grande lucidità tattica, sfruttando passanti incrociati per mettere in difficoltà l’americano. Tuttavia, Fritz ha reagito nel secondo set, mantenendo equilibrio fino al 4-4 per poi fare la differenza con un servizio chirurgico nei momenti chiave.

Nel terzo set, l’australiano ha resistito grazie a efficaci colpi lungolinea, ma l’americano, grazie a una solida performance da fondo campo, ha chiuso il match e conquistato la qualificazione alle semifinali.