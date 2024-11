Aggressione a Cepagatti: donna accoltellata mentre porta a spasso i cani, arrestato un 31enne

CEPEGATTI – Una tranquilla passeggiata quotidiana con i propri cani si è trasformata in un incubo per una donna di 58 anni, aggredita e accoltellata ieri mattina nei pressi della sua abitazione.

L’episodio è avvenuto quando la donna stava rientrando a casa e cercava le chiavi per aprire il cancelletto d’ingresso. Improvvisamente, un uomo l’ha avvicinata di corsa, l’ha spinta a terra e l’ha colpita con un oggetto acuminato alla spalla e al collo, per poi fuggire rapidamente.

Soccorsi immediati e prime indagini

I cani della vittima hanno iniziato ad abbaiare, attirando l’attenzione di una passante che, accorsa in aiuto della donna, ha immediatamente allertato il 112. Sul posto sono giunti una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Cepagatti e un’ambulanza del 118. La donna, ferita ma cosciente, è stata trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pescara. Nonostante le lesioni riportate, è stata ricoverata in prognosi riservata, ma non risulta in pericolo di vita.

Un arresto rapido grazie alla tempestività delle indagini

Grazie alla collaborazione della testimone e alle immagini di videosorveglianza di due abitazioni vicine, i Carabinieri sono riusciti a risalire rapidamente all’identità dell’aggressore. Si tratta di un infermiere 31enne, residente a Cepagatti e già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro la persona.

Nel corso della perquisizione domiciliare, gli investigatori hanno sequestrato l’abbigliamento indossato dall’uomo al momento dell’aggressione e un oggetto acuminato che potrebbe essere l’arma utilizzata per ferire la donna.

Accusa di tentato omicidio

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e trasferito presso la Casa Circondariale di Pescara. Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica, sarà sottoposto all’udienza di convalida nelle prossime ore davanti al Giudice del Tribunale di Pescara.