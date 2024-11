A Striscia la Notizia Federico Fashion Style: dai conti stellari ai 'baci stellari'

MILANO - Continuano a emergere dettagli sulla vicenda che vede coinvolto Federico Fashion Style, il celebre parrucchiere e influencer. Rajae, inviata di Striscia la Notizia, ha raccolto ulteriori testimonianze di clienti che denunciano presunti conti astronomici per trattamenti mai concordati in anticipo.

Il caso, portato alla ribalta dal servizio andato in onda l’8 novembre, ha scatenato un acceso dibattito sui social, culminato in un’ondata di critiche contro le clienti e, in particolare, contro una segnalatrice che aveva raccontato di aver ricevuto un conto stellare di 5.000 euro senza preavviso.

Tra i sostenitori di Federico Fashion Style, spicca Valeria Marini, che ha dichiarato ai microfoni del tg satirico: «Queste persone lo fanno solo per apparire. Si mettono d’accordo per dire cose non vere». Tuttavia, Rajae sottolinea che numerose segnalazioni continuano a giungere alla redazione, spesso da clienti che preferiscono mantenere l’anonimato, ma che lamentano la mancanza di un preventivo chiaro prima di vedersi recapitare conti esorbitanti.

Obblighi e diritti del consumatore

In risposta alle affermazioni della showgirl, Rajae ricorda che, secondo l’Unione Nazionale Consumatori, è l’esercente a dover fornire informazioni dettagliate sui costi dei servizi aggiuntivi. Nonostante ciò, Federico Fashion Style non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’argomento.

Appuntamento su Canale 5

Il servizio completo andrà in onda questa sera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.35). Per un’anticipazione esclusiva, è disponibile un video teaser sui social ufficiali del programma.

Riuscirà questa nuova puntata a fare luce sulle accuse contro il noto influencer o alimenterà ulteriormente il dibattito? Restate sintonizzati!