Zelensky: 'Truppe nordcoreane al fianco della Russia, alleanza in crescita'

KIEV - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che truppe nordcoreane sono state inviate a combattere al fianco delle forze russe, segnando un ulteriore rafforzamento dell'alleanza tra Russia e Corea del Nord. "Non si tratta più solo di trasferire armi. Ora si tratta del trasferimento di persone dalla Corea del Nord alle forze militari dell'occupante", ha affermato Zelensky, evidenziando la crescente collaborazione tra Mosca e regimi autoritari.Nel frattempo, tre combattenti italiani sono rimasti feriti al fronte in Ucraina. Uno di loro, Yuri Previtali, ha raccontato al Tg1 l'attacco subito: "Siamo stati colpiti durante un bombardamento con munizioni a grappolo, un drone è esploso e un frammento mi ha colpito sotto la spalla". Questi italiani combattono al fianco delle truppe di Kiev contro l'esercito russo, e l'episodio sottolinea i pericoli crescenti della guerra in corso.