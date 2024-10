Tv, 'Le Iene': nuovo appuntamento domenica 27 ottobre su Italia 1

Domenica 27 ottobre, in prima serata su Italia 1, un nuovo appuntamento con "Le Iene", condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gli ospiti in studio, la cantante Mietta e l’attrice Matilda De Angelis. Domenica 27 ottobre, in prima serata su Italia 1, un nuovo appuntamento con "Le Iene", condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gli ospiti in studio, la cantante Mietta e l’attrice Matilda De Angelis.





Nella puntata:

- Nina Palmieri racconta la storia sconvolgente di una mamma di 63 anni che, nel giugno scorso, ha dato alla luce il suo primo figlio. Le sue parole fanno emergere i contorni di una vicenda delicata e decisamente priva di lieto fine rispetto a quanto avevano riportato giornali e tv.

- Cizco aveva raccontato la storia di Matteo Mariotti, il ragazzo di Parma a cui avevano amputato metà gamba sinistra in seguito all’attacco di uno squalo in Australia, lo scorso 8 dicembre 2023. La Iena è tornata a trovarlo: a distanza di un anno, riuscirà il ragazzo a immergersi nuovamente in acqua e nuotare con gli squali?

- Alcune piattaforme social hanno portato le nuove generazioni a mostrarsi sempre più disinibite, tanto da creare delle vere e proprie sfide hot che hanno sollevato non poche polemiche e preoccupazioni. Gaston Zama racconta quanto accade nel corso di una tappa del tanto discusso ‘calippo tour’, inventato l’estate scorsa da due ragazze poco più che ventenni che girano nelle città italiane offrendo sesso orale, e non solo, a sconosciuti. Chi vi partecipa autorizza la pubblicazione del video sui social.