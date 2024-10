Tragedia sulla Statale 16: Valentina Corona perde la vita in un incidente

CAMPOMARINO - Ieri pomeriggio, un terribile incidente ha spezzato la vita di Valentina Corona, 41enne architetto originaria di Chieuti, in provincia di Foggia. Il dramma si è consumato lungo la Statale 16, in agro di Campomarino, quando l’auto su cui viaggiava Valentina, una Lancia Y rossa, si è scontrata violentemente con un mezzo pesante.

L’impatto è stato devastante: l’auto è stata distrutta e si è fermata contro il guardrail. Per Valentina non c’è stato nulla da fare, è deceduta sul colpo. L’uomo alla guida del tir è rimasto ferito ed è stato immediatamente trasportato all’ospedale San Timoteo di Termoli per ricevere le cure necessarie. Le sue condizioni, sebbene non siano state rese pubbliche, non sembrano destare preoccupazioni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale del 118, i Carabinieri e la Polizia Stradale, che hanno avviato i rilievi per chiarire la dinamica dello scontro.

La notizia della morte improvvisa di Valentina Corona ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Chieuti, dove la donna era molto conosciuta e stimata. Il piccolo centro si è stretto nel dolore attorno alla famiglia, profondamente colpita da questa tragedia improvvisa.

Una vita stroncata troppo presto in un incidente che lascia sgomento e dolore, mentre la comunità si interroga su come sia potuto accadere.