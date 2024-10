Tragedia stradale nel Nuorese: quattro giovani di Fonni perdono la vita

NUORO - Una terribile tragedia ha colpito la comunità di Fonni, in Sardegna, dove nella notte quattro giovani, di età compresa tra i 17 e i 20 anni, hanno perso la vita in un incidente stradale sulla provinciale 69, alla periferia del paese. La vettura su cui viaggiavano, una Fiat Punto, è uscita di strada in una curva, ribaltandosi più volte e terminando la sua corsa in una scarpata. L’impatto è stato talmente violento da sbalzare fuori tutti e quattro i ragazzi, che non hanno avuto scampo.L’incidente è avvenuto poco prima della mezzanotte e ha subito richiamato sul posto i soccorsi. Una squadra dei vigili del fuoco di Nuoro ha lavorato tutta la notte per recuperare i corpi e mettere in sicurezza l’area, mentre i sanitari del 118 e i carabinieri si sono occupati degli accertamenti e hanno avviato le indagini per determinare le cause dell’incidente, ancora sconosciute.La comunità di Fonni è sotto shock e si stringe nel dolore per la perdita di quattro giovani vite, in un incidente che ha lasciato una profonda ferita in tutto il paese.