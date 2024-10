Sara Clementi, venerdì 25 ottobre uscirà il singolo d’esordio dal titolo 'Radici'

Novità nel panorama musicale nazionale: dal 25 ottobre 2024 sarà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica "Radici", il nuovo singolo di Sara Clementi. Novità nel panorama musicale nazionale: dal 25 ottobre 2024 sarà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica "Radici", il nuovo singolo di Sara Clementi.





"Radici" è un brano che riflette un viaggio introspettivo della cantante alla ricerca delle sue origini, sia personali che spirituali per scoprire qualcosa di profondo e nascosto, come le radici della propria identità.





Spiega l’artista a proposito del nuovo brano: "Scrivere il mio primo inedito per me è stato un modo per raccontare la mia parte interiore che oggi è ancora alla ricerca di diverse risposte. E’ un modo (forse l’unico) per comunicare, per raccontare agli altri e a me stesso i miei mondi. Molti sono ancora da scoprire. Oggi mi ritrovo qui, e con grande gioia annuncio che il mio primo singolo verrà distribuito da Sony Music. Questo traguardo rappresenta un punto importante nel mio percorso artistico e sono profondamente grato a tutti coloro che hanno creduto in me e mi hanno sostenuto lungo questa avventura. Desidero ringraziare di cuore il direttore artistico Nello Vasta, il Master Sing Contest che mi ha permesso tutto ciò, Rory Di Benedetto per aver curato magistralmente la produzione, ma un sincero ringraziamento va anche al mio vocal coach Damiano Restuccia, la cui dedizione e impegno incessante sono stati fondamentali per la mia crescita artistica. La sua fiducia in me è stata una fonte di grande ispirazione. Questo è solo l’inizio di un percorso ancora lungo. Il viaggio è appena cominciato!".





Per quel che riguarda Sara Clementi, 23 anni, è un’artista di Siracusa. Inizia a cantare già da molto piccola e si perfeziona con la conoscenza del proprio attuale vocal coach Damiano Restuccia noto già nel settore. Fa molta gavetta che la portano ad esibirsi su palchi importanti e contest televisivi.

Tra le esperienze più importanti:

- Terza classificata al Contest Televisivo Next Generation svoltosi presso il Teatro Broadway di Gardaland a Verona nel 2018;

- Ospite al Premio Beatrice al Teatro Ristori di Verona nel 2022 dove si è esibita insieme a grandi nomi della musica e dello spettacolo italiano come Anna Tatangelo, Deborah Iurato, i Nomadi, Marco Carta, Gabriele Cirilli, Gene Gnocchi;

- Classificata fra le prime 10 in Categoria Canto, Classe A alle Finali Nazionali di Coppa Italia, Campionato per Performer Arti Scenico Sportive tenutosi a Roma nel 2023 aggiudicandosi il passaggio alle Finali Mondiali che saranno disputate a settembre 2024;

- Selezionata per esibirsi a Sanremo Live Box 2024, evento Sanremese tenutosi a Casa Sanremo durante la settimana del festival di Sanremo 2024;

- Vincitrice della 9^ edizione di Master Sing Talent, un Contest canoro dove hanno partecipato 392 artisti e classificandosi prima in assoluto. Grazie a questo contest arriva finalmente a pubblicare il suo primo singolo da cantautrice;

- Ospite alle Feste Archimedee alla Notte dei Talenti, serata dedicata ai Talenti Siracusani;

- Terza classificata come performer Canto Femminile, Categoria Over 18, Classe A ai Mondiali di Performer Cup World Pass, il primo campionato di Arti Scenico Sportive organizzato da F.I.P.A.S.S. con C.S.A.In., ente di promozione sportiva riconosciuto dal Comitato Olimpico nazionale Italiano C.O.N.I.