Roma, operazione anti-crimine e degrado urbano a Prima Porta e Labaro: denunce e sanzioni

ROMA – I Carabinieri hanno condotto una vasta operazione di controllo nell'area urbana di Prima Porta e Labaro, mirata alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa e del degrado urbano. L'intervento, svolto in collaborazione con il Nucleo Cinofili, il Nas e con il supporto aereo del Nucleo Elicotteri di Roma Urbe, rientra nelle direttive stabilite dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L'operazione ha dato attuazione alle linee guida del Ministro dell'Interno, puntando a ridurre le situazioni di illegalità e degrado nella capitale.

Durante il servizio, i Carabinieri della Compagnia di Roma Cassia hanno denunciato 21 persone e sanzionato 8 esercizi commerciali. Tra questi, 5 attività (4 bar e 1 tabacchi) sono state multate per violazioni sugli orari di funzionamento delle slot machine e dei video poker, mentre 3 mini market sono stati sanzionati per il mancato rispetto delle normative HACCP, che regolano la preparazione e somministrazione di alimenti, per un totale di 7.800 euro.

Nel corso dell’operazione sono state identificate 95 persone e controllati 40 veicoli. Tre individui sono stati segnalati alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti a uso personale, nello specifico hashish e marijuana.

Tra i denunciati figurano i titolari di diverse attività commerciali, come bar, officine, aziende agricole, un autosalone, una frutteria e una società sportiva dilettantistica. Questi sono stati accusati di allacciamenti abusivi alla rete elettrica pubblica, causando un danno stimato di circa 190.000 euro, secondo la società di gestione dell’energia elettrica.

Particolarmente rilevante il caso di un uomo italiano di 59 anni, denunciato per possesso di un'arma illegale alterata. Durante una perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno trovato un fucile a canne mozze con munizioni, nascosto sul comò della sua camera da letto. Tra gli altri denunciati, un cittadino straniero di 42 anni è stato trovato in possesso di un iPhone rubato, mentre un ragazzo italiano di appena 18 anni è stato fermato per ricettazione, sorpreso alla guida di un motociclo Honda SH 150 rubato.

Infine, un uomo di 49 anni è stato denunciato per detenzione illegale di un cinghiale, trovato chiuso in gabbia all'interno della sua abitazione.

L’operazione rappresenta un duro colpo contro la criminalità e il degrado urbano, confermando l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e il rispetto delle leggi.