Pool Sci Italia e GMcomunicazione, partnership per promuovere l'eccellenza dello sci

MILANO – Il Pool Sci Italia è lieto di annunciare che, a partire dal 1° ottobre 2024, l'Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni è stato affidato a GMcomunicazione, agenzia fondata e diretta da Giovanni Milazzo. Con un focus mirato sulla stampa nazionale, GMcomunicazione diventa il punto di riferimento per la comunicazione del Consorzio, che rappresenta 27 brand leader nel settore sciistico, impegnati nel fornire prodotti di eccellenza agli atleti della Nazionale Italiana di Sci Alpino.





Nato alla fine degli anni '60, il Pool Sci Italia si è evoluto da Consorzio di supporto agli atleti a piattaforma di collaborazione tra le aziende più prestigiose del settore. L'obiettivo primario è sempre stato e rimane quello di garantire eccellenza, innovazione e tecnologia sia agli atleti sia ai consumatori finali. Oltre al supporto tecnico e finanziario alle Squadre nazionali, il Pool Sci Italia si impegna anche nella promozione della pratica dello sci, sviluppando iniziative ad hoc rivolte a negozianti, sci club e appassionati, in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI).





Le attività principali prevedono in generale la promozione dello sci sia ludico che agonistico, con particolare interesse verso gli atleti delle Squadre nazionali di oggi e di domani. Tra le iniziative principali vi è l’organizzazione di Prove Libere Tour, un articolato evento itinerante che permette al pubblico di testare direttamente e gratuitamente le più recenti innovazioni nel settore sciistico. Inoltre, il Pool Sci Italia partecipa alla fiera B2B Prowinter di Bolzano e organizza specifici test prodotto con le più importanti riviste del settore, come Dove Sciare, NeveItalia, Outdoortest, Sciare Magazine, Scimagazine.





GMcomunicazione, fondata nel 2010 da Giovanni Milazzo, maestro di sci e giornalista professionista con oltre 25 anni di esperienza, ha costruito negli anni una solida reputazione nella comunicazione sportiva e outdoor. L'agenzia vanta collaborazioni con brand internazionali e offre competenze specifiche nel settore, una spiccata attenzione alle esigenze dei clienti e una capacità di adattamento alle rapide evoluzioni della comunicazione.





Emilio Fontana, presidente di Pool Sci Italia, ha dichiarato: "Siamo estremamente felici di avere Giovanni Milazzo a bordo. La sua profonda conoscenza del settore sciistico, unita a una solida esperienza come giornalista professionista, rappresenta per noi un certificato di garanzia in termini di professionalità nella comunicazione e di riconoscimento di affidabilità nei confronti dei media. Il suo titolo di giornalista non è solo un attestato di competenza, ma anche un segno tangibile della capacità di creare relazioni di fiducia con le redazioni e con i principali attori del mondo della comunicazione. Inoltre, la sua competenza tecnica specifica, rafforzata dal titolo di maestro di sci, ci assicura un supporto di altissimo livello per tutto ciò che riguarda l’aspetto tecnico-sportivo del nostro consorzio. Le sue doti nelle pubbliche relazioni, unite a una profonda conoscenza delle dinamiche comunicative e sportive, rappresentano per noi un valore aggiunto nel perseguire i nostri obiettivi".





"Sono onorato di poter affiancare Pool Sci Italia in questo nuovo percorso di comunicazione. Il Pool rappresenta un'eccellenza assoluta nel panorama dello sci italiano, non solo per il supporto agli atleti, ma anche per la capacità di innovare e promuovere i valori dello sport. Il mio obiettivo sarà quello di valorizzare queste caratteristiche e rafforzare ulteriormente il legame tra il Consorzio, i media e tutti gli appassionati di sci. Con un approccio strategico e una comunicazione mirata, puntiamo a rendere sempre più visibile l’importante lavoro congiunto svolto dai brand partner e a contribuire al successo del Pool nel lungo termine" ha dichiarato Giovanni Milazzo di GMcomunicazione.





A partire da questo mese, la stampa sarà costantemente aggiornata sulle attività e iniziative del Pool Sci Italia attraverso comunicati stampa ufficiali. Grazie al contributo di GMcomunicazione, i media specializzati e generalisti avranno accesso diretto e privilegiato a tutte le informazioni del Consorzio con i suoi 27 marchi, che operano in aree strategiche come sci, attacchi, scarponi, bastoncini, caschi, maschere, guanti e protezioni, contribuendo in maniera determinante ai successi del team azzurro a livello internazionale. L'Agenzia è naturalmente a disposizione per eventuali richieste ad hoc di contenuti, informazioni, dati, o per finalizzare incontri one-to-one con i rappresentanti di Pool Sci Italia.