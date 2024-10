Palermo, operazione antimafia: quattro arresti per associazione mafiosa e traffico di droga

PALERMO - Nella mattinata di oggi, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Palermo hanno eseguito quattro misure cautelari in carcere nei confronti di altrettante persone accusate, a vario titolo, di associazione mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, lesioni personali e porto abusivo di armi da fuoco. Gli arresti sono stati effettuati su ordine del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.L'operazione, frutto di un’indagine approfondita condotta dai Carabinieri tra febbraio 2022 e dicembre 2023, ha portato alla luce le dinamiche criminali all'interno del mandamento mafioso di Palermo - Porta Nuova. Le investigazioni hanno confermato le dichiarazioni fornite da alcuni collaboratori di giustizia e hanno fatto emergere la pericolosità delle figure coinvolte, già al centro dell’operazione "Vento" che nel luglio 2022 aveva portato all’arresto di altre persone collegate alla stessa organizzazione mafiosa.Le indagini hanno evidenziato come i membri del gruppo mafioso controllassero il traffico di droga, in particolare la distribuzione di cocaina, imponendo ai piccoli spacciatori di acquistare lo stupefacente a un prezzo più alto rispetto a quello di mercato e obbligandoli a versare una percentuale dei guadagni al clan. Il gruppo ricorreva frequentemente a violenza e intimidazioni per mantenere il controllo sulle “piazze di spaccio” della città.Tra gli episodi più significativi emersi dall'inchiesta, vi è un pestaggio a volto scoperto, avvenuto in pieno giorno nel quartiere Zisa, e le minacce a diversi spacciatori, culminate con lo sparo intimidatorio di un colpo d’arma da fuoco contro un muro per imporre le regole del clan mafioso.Durante le perquisizioni effettuate nell’ambito dell’operazione, altre due persone sono state arrestate: una donna e un uomo trovati in possesso di oltre mezzo chilo di hashish e cocaina, insieme a una considerevole somma di denaro in contante.L'operazione di oggi rappresenta un ulteriore passo nella lotta contro Cosa Nostra, condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo in collaborazione con la Procura della Repubblica. Le indagini continueranno per far luce sui dettagli delle attività criminali del mandamento mafioso.