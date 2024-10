Operazione antidroga a Cesenatico: quattro misure cautelari per spaccio di sostanze stupefacenti

CESENATICO – Nelle prime ore di lunedì, i Carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno portato a termine un'importante operazione contro il traffico di droga, che ha visto l’esecuzione di quattro misure cautelari. L’intervento, coordinato dalla Procura della Repubblica di Forlì e supportato dalla Compagnia di Novafeltria, ha portato all’arresto di quattro cittadini albanesi – un uomo di 30 anni, una donna di 22, un uomo di 33 e un 34enne – tutti accusati di concorso in detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Le misure cautelari sono state emesse dal GIP del Tribunale di Forlì.

Le indagini, partite nell’aprile 2024, si sono concentrate sull’attività di spaccio nei centri rivieraschi, con la raccolta di numerose segnalazioni e prove. A capo dell’organizzazione vi era una coppia, il 30enne e la 22enne, ritenuti responsabili di numerosi episodi di spaccio in diverse località della provincia di Forlì-Cesena e di Rimini. Il GIP ha disposto la custodia cautelare in carcere per l’uomo e gli arresti domiciliari per la donna, in stato di gravidanza. Per altri due complici, coinvolti in un numero inferiore di cessioni, è stato emesso il divieto di dimora nella provincia di Forlì-Cesena.

L’operazione ha permesso di ricostruire con chiarezza il modus operandi del gruppo, che gestiva le cessioni di cocaina utilizzando giovani connazionali a cui veniva fornito alloggio temporaneo in strutture ricettive di Cesenatico. Le cessioni avvenivano a una clientela abituale, con frequenti spostamenti per evitare i controlli delle forze dell’ordine. L’indagine, complessa e articolata, ha permesso di raccogliere elementi probatori solidi a carico degli indagati.

Già nel maggio 2024 erano stati arrestati due membri del gruppo, tra cui il 34enne, trovati in possesso di quasi 200 grammi di cocaina e 6.000 euro in contanti durante una perquisizione. Al termine delle indagini, i Carabinieri hanno complessivamente sequestrato circa 350 grammi di cocaina e hanno segnalato alla prefettura numerosi acquirenti della sostanza.