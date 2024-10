Nel mondo segreto di Marilyn Monroe, a novembre a Roma

ROMA - Al Teatro Le Sedie di Roma debutterà il 15 e 16 Novembre alle ore 21 lo spettacolo "Norma Jeane Baker Mortenson ovvero Marilyn Monroe", ideazione e regia di Francesca Stajano Sasson, con Francesca Stajano Sasson, Roberta Bobbi e il mimo Nino Mallia.La grande diva americana viene riproposta in una veste insolita, capace di scandagliare nel profondo della sua anima e rivelare agli spettatori lati nascosti della sua personalità.Norma Jeane in preda a una crisi depressiva non si muove dalla sua camera da letto che diventa il suo ufficio, la sua sala prove, il luogo dove incontrare fotografi e giornalisti e la casa dei suoi incubi.La realtà si mescola ai sogni e all' immaginazione fino a quando...: 3201949821.