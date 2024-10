Meloni ritira la denuncia contro Luciano Canfora: salta il processo per diffamazione



I fatti risalgono all'11 aprile 2022, quando Meloni era leader dell'opposizione e Mario Draghi era presidente del Consiglio. Durante un incontro sul conflitto russo-ucraino presso il liceo scientifico "Enrico Fermi" di Bari, Canfora aveva rivolto pesanti critiche a Meloni, definendola "neonazista nell'anima", "una poveretta".



La rinuncia alla denuncia ha evitato l'avvio del processo davanti al giudice monocratico Pasquale Santoro.

BARI - La Premier Giorgia Meloni ha deciso di ritirare la denuncia per diffamazione aggravata nei confronti del filologo e storico Luciano Canfora. Il procedimento giudiziario, previsto per il 7 ottobre, non avrà dunque luogo.