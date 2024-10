Giorgia Meloni smentisce voci su nuove tasse: "Ridurre le tasse, non aumentarle"

ROMA – La premier Giorgia Meloni ha pubblicato un video sui social media in cui smentisce categoricamente le voci riguardanti l'introduzione di nuove tasse nella prossima manovra finanziaria. Nel messaggio, Meloni si è difesa dalle accuse provenienti dall’opposizione, che sostiene che il governo stia pianificando l’implementazione di nuove imposte, tra cui patrimoniali."Nonostante dall'opposizione alcuni vorrebbero, ad esempio, l'introduzione di patrimoniali, di ulteriori imposte, noi resteremo fedeli al nostro impegno", ha affermato Meloni. La premier ha ribadito l’obiettivo del suo governo: "lavorare per una manovra che rilanci l'economia e migliori la vita degli italiani, senza chiedere loro nuovi sacrifici."Meloni ha ulteriormente chiarito: "Leggo in queste ore dichiarazioni fantasiose secondo cui il governo vorrebbe aumentare le tasse che gravano sui cittadini: è falso." La premier ha sottolineato che, al contrario, la sua amministrazione è impegnata a "ridurre le tasse", una promessa già apprezzata dai lavoratori dipendenti, dalle mamme lavoratrici e dalle partite IVA."Voglio essere chiara ancora una volta," ha aggiunto, "la cultura politica di questo governo è quella di ridurre le tasse, sostenere le famiglie e sostenere le imprese, non la cultura di gravare ulteriormente sui cittadini."