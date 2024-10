Giocare a solitario al lavoro? I tedeschi non resistono, italiani e francesi solo dopo pranzo

Solitario al lavoro: contrariamente a quanto si pensa gli italiani sono più ligi dei tedeschi sul lavoro





ROMA - Chi non si è mai fatto una partita a solitario durante il lavoro? Ammettiamolo, il gioco online è diventato parte integrante della giornata lavorativa e del tempo libero in molti paesi europei. Ma quali nazioni giocano di più la mattina, durante il lavoro o la sera? E chi gioca per più tempo? I dati raccolti nell’indagine di Solitaire.net in Germania, Francia, Italia e Polonia svelano abitudini sorprendenti e curiose differenze culturali.





Italia e Francia: prima il caffè, poi si gioca





Le prime ore della mattina vedono i giocatori tedeschi iniziare la giornata presto, con un incremento significativo delle sessioni tra le 5 e le 6. Anche in Polonia si osserva una forte attività mattutina, con il picco che arriva intorno a mezzogiorno, proprio in concomitanza con la pausa pranzo. I francesi e gli italiani, invece, preferiscono prendersi le prime ore con calma, con il culmine delle sessioni attorno alle 10 in Francia e alle 11-12 in Italia.





Germania e Polonia al top del gaming serale, Francia e Italia rallentano





Quando arriva la sera, i tedeschi e i polacchi dominano la scena del gioco online. Il picco massimo in Germania si registra alle 21 con oltre 7.100 sessioni, mentre in Polonia si raggiunge il massimo alle 20 con 2.372 sessioni. I francesi invece, rallentano: dopo una giornata intensa, preferiscono dedicarsi ad altre attività, con un leggero calo delle sessioni già dalle 20. Discorso simile per i giocatori italiani, che però riprendono a giocare passata la mezzanotte.





Italiani disciplinati al lavoro, tedeschi e polacchi giocano di più





Se lo stereotipo vuole che gli italiani siano amanti della dolce vita e poco inclini al lavoro, questa analisi lo smentisce.

Infatti i giocatori italiani sono i meno attivi durante le ore di lavoro se consideriamo le sessioni per milioni di abitanti. In Germania si registrano oltre 57.000 sessioni durante l’orario lavorativo, un segno che i tedeschi non esitano a fare una pausa con una partita veloce tra una riunione e l’altra.

I cugini transalpini prediligono giocare in pausa pranzo, mentre i polacchi, pur avendo un numero minore di sessioni totali, mantengono una costante attività di gioco anche durante il lavoro.





Il solitario mette alla prova: non tutti resistono fino alla fine





Se la Polonia non registra il numero più alto di sessioni, è sicuramente il paese dove i giocatori dedicano più tempo al gioco. La durata media di una sessione in Polonia è di quasi 4 ore, seguita dalla Germania con 2 ore e 54 minuti, l’Italia con 2 ore e 10 minuti, e la Francia, che si ferma a 1 ora e 47 minuti. Questo riflette una maggiore dedizione al gioco dei polacchi alle loro partite rispetto agli altri paesi.





La Metodologia dello studio





Lo studio è stato condotto utilizzando i dati di Solitaire.net, raccolti a partire da luglio 2024. L'analisi ha preso in considerazione il numero di sessioni di gioco avviate sul sito ogni ora, in diversi paesi europei, per un periodo di 28 giorni.

Oltre al numero di sessioni, lo studio ha analizzato la durata media di ciascuna sessione nei vari paesi. Per una maggiore precisione nei risultati, il numero totale di sessioni è stato rapportato alla popolazione di ogni paese, calcolando il numero di sessioni per milione di abitanti. Questa metodologia ha permesso di ottenere un quadro più rappresentativo e accurato delle abitudini di gioco nei paesi coinvolti.