Francesco Luz, uscito il nuovo singolo dal titolo 'Parole all'improvviso'

Lo scorso inverno ha incantato il pubblico con il singolo "Universo", rivelando la sua anima romantica e riflessiva, ed ora il cantautore romano Francesco Luz torna con un brano sorprendente, intimo e delicato: "Parole all’improvviso" (PaKo Music Records/Believe Digital). Questo nuovo singolo, la sua prima vera e propria canzone d’amore scritta in italiano, rappresenta un cambiamento significativo nella carriera dell’artista, una ventata di dolcezza per nulla scontata che arriva dritta al cuore di chi ascolta. A rendere tutto ancora più affascinante è il contrasto tra il testo, incredibilmente poetico, e le sonorità rock che lo sostengono, un equilibrio perfetto che dona alla traccia una freschezza coinvolgente e inaspettata. Il brano si può ascoltare su Spotify al seguente link Lo scorso inverno ha incantato il pubblico con il singolo "Universo", rivelando la sua anima romantica e riflessiva, ed ora il cantautore romano Francesco Luz torna con un brano sorprendente, intimo e delicato: "Parole all’improvviso" (PaKo Music Records/Believe Digital). Questo nuovo singolo, la sua prima vera e propria canzone d’amore scritta in italiano, rappresenta un cambiamento significativo nella carriera dell’artista, una ventata di dolcezza per nulla scontata che arriva dritta al cuore di chi ascolta. A rendere tutto ancora più affascinante è il contrasto tra il testo, incredibilmente poetico, e le sonorità rock che lo sostengono, un equilibrio perfetto che dona alla traccia una freschezza coinvolgente e inaspettata. Il brano si può ascoltare su Spotify al seguente link https://9uck1.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGZcrX0Hz9Rv4a0NUL/geca_OCyGJ4C





"Parole all’improvviso" racconta quelle parole che nascono d’istinto, senza preavviso, come un sussurro che nasce dal cuore per fluire dalle labbra, prima ancora che ci si renda conto di essere avvolti dall’abbraccio dell’amore. «Ho fatto i conti senza di te, ho avuto storie ridicole», canta Francesco, con la sua voce che penetra le barriere di ogni autodifesa per offrire all’ascoltatore una riflessione su quanto si possa trascorrere del tempo ad attendere inconsapevolmente l’amore vero, quello capace di scardinare ogni argine emotivo. È la storia di un sentimento vero, puro e cristallino, narrata con la sincerità di chi ha vissuto e riconosce che i gesti e le parole, sebbene inattesi, sono ciò che dona significato a tutto. «Adesso qui voglio avere te» è il grido di un cuore che si risveglia, che finalmente prende coscienza di ciò che conta davvero.





Un progetto intimo e sincero, portato alla luce anche grazie alla collaborazione di un team d’eccellenza: prodotto presso Il Piano B Progetti Sonori dallo stesso Francesco Luz e Roberto Cola - già noto per le sue collaborazioni con artisti del calibro di Patty Pravo e Arisa -, "Parole all’improvviso" è un caleidoscopio di immagini e battiti, riflessi musicali che, proprio come le forme proiettate dallo strumento ottico, non si ripetono mai ma affascinano e sorprendono ad ogni ascolto. Ciascuna nota è un frammento unico che, unito agli altri, crea un’atmosfera sempre nuova, capace di catturare l'essenza del cantautore e musicista capitolino.





Inoltre, questo brano, evidenzia la versatilità di Francesco Luz, che si occupa della voce e di tutti gli strumenti suonati nella traccia, fatta esclusione per la batteria, magistralmente suonata da Edoardo Guerrazzi. Un lavoro attento e meticoloso che sottolinea l’abilità dell’artista di fondere una profonda sensibilità poetica ad una maestria musicale impeccabile.





Le sonorità di "Parole all’improvviso", rockeggianti ma al tempo stesso eleganti e raffinate, sono accompagnate da una melodia che si sviluppa con dolce intensità, racchiudendo perfettamente il tema centrale del brano: l’amore che si manifesta improvvisamente, senza preavviso, ma che trova la sua forza e la sua verità proprio nella semplicità dei gesti quotidiani.





«Non è facile spiegare una canzone – racconta Francesco -, specialmente una canzone d’amore, perché credo che chi ascolta, spesso, trovi un significato ancora più interessante di quello individuato dall’autore. Ma posso dire che "Parole all’improvviso" è nata in un momento in cui ho realizzato come, a volte, si dica o si faccia qualcosa senza nemmeno rendersi conto che si è innamorati. Solo guardandosi indietro si capisce quanto quel sentimento fosse già lì, da sempre. E in quel momento, ho compreso che quelle parole, quelle azioni improvvise, sono l’essenza stessa dell’amore».





Con "Parole all’improvviso", Francesco Luz aggiunge un nuovo tassello alla sua carriera artistica, un percorso iniziato nel 2019 con "Extraordinary Men", il suo primo album in inglese che ha riscosso un grande successo, anche grazie ai riconoscimenti ottenuti dai videoclip diretti da Ari Takahashi, premiati in tutto il mondo. Dopo aver toccato temi complessi e personali nel suo secondo omonimo album, “Francesco Luz”, in cui affrontava il delicato tema della depressione, l’artista romano torna con un singolo che accarezza l’anima, un omaggio alla naturalezza dei sentimenti che emergono senza preavviso, facendo riflettere l’ascoltatore sulla bellezza e l’imprevedibilità di quelle emozioni che ci sorprendono e ci trasformano.





L’eleganza e la finezza del sound, accompagnati dalla voce intensa di Francesco Luz, rendono "Parole all’improvviso" una canzone d’amore che sa arrivare a tutti, con una sincerità disarmante e un impatto emotivo che tocca le corde più intime del cuore.





Per quel che riguarda Francesco Luz, cantautore, musicista e compositore romano classe 1982, inizia il suo percorso musicale solista dopo 15 anni di concerti in Italia e nel mondo con diverse band. Nel 2019 pubblica il suo primo album, "Extraordinary Men", interamente cantato in inglese, da cui vengono estratti tre singoli accompagnati da videoclip ufficiali diretti dal celebre regista Ari Takahashi. Questi video ricevono importanti riconoscimenti a livello internazionale, come l’Outstanding Achievement Award al Berlin Flash Film Festival e il Premio per il miglior video musicale al New York Film Awards e al London Independent Film Awards. Artista indipendente al 100%, Francesco scrive, canta, suona, arrangia e produce tutte le sue canzoni, collaborando ai testi con Luigi Abramo e Marco Battilocchi. Nel suo secondo omonimo album, "Francesco Luz", l’artista affronta un tema profondo e personale come la depressione. Ogni brano racconta diverse sfaccettature di questa complessa condizione, offrendo non solo riflessioni, ma anche speranze di superamento. Tra i singoli più apprezzati del secondo disco ci sono "Surf", "Prospettiva Nevski", "Ago Di Bilancia", "Respirare", "Involontario Tango", "Lividi" e "Live Like This", pubblicati tra il 2020 e il 2022. Nel 2023, Francesco Luz cattura l'attenzione del pubblico con il singolo "Universo", un brano che rivela la sua anima romantica e riflessiva, consolidando la sua presenza nella scena musicale. Ad Ottobre 2024, approda su tutte le piattaforme digitali "Parole all’improvviso", singolo che affascina anche la critica italiana. Questo brano rappresenta la prima vera e propria canzone d'amore in italiano scritta da Francesco, una dichiarazione sincera che coniuga un testo poetico a sonorità rock coinvolgenti, creando un contrasto unico e raffinato. Il brano, co-prodotto con il noto producer Roberto Cola presso Il Piano B Progetti Sonori, mette in luce la versatilità dell’artista capitolino, che cura ogni dettaglio musicale, rendendo tutte le sue release dei veri e propri gioielli sonori. Francesco Luz continua così a tracciare il suo percorso in musica, unendo una profonda sensibilità poetica ad una maestria musicale impeccabile, conquistando un pubblico sempre più ampio con la sua autenticità disarmante e quell’energica eleganza che caratterizza ogni sua creazione.