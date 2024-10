Ferrinis, uscita l'edizione estesa del primo album 'Ferrinis Deluxe Edition'

Novità nel panorama musicale nazionale: i Ferrinis, il duo di fratelli romagnoli che ha saputo conquistare il cuore del pubblico con uno stile inconfondibile e la capacità di dare vita a canzoni senza tempo, torna a grande richiesta con "Ferrinis Deluxe Edition", l’edizione estesa del primo omonimo album "Ferrinis" che, pubblicato a gennaio 2024, ha ottenuto oltre mezzo milione di visualizzazioni in meno di un anno. L'album si può ascoltare su Spotify al seguente link Novità nel panorama musicale nazionale: i Ferrinis, il duo di fratelli romagnoli che ha saputo conquistare il cuore del pubblico con uno stile inconfondibile e la capacità di dare vita a canzoni senza tempo, torna a grande richiesta con "Ferrinis Deluxe Edition", l’edizione estesa del primo omonimo album "Ferrinis" che, pubblicato a gennaio 2024, ha ottenuto oltre mezzo milione di visualizzazioni in meno di un anno. L'album si può ascoltare su Spotify al seguente link https://9uck1.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGZcrX0Hz9Rv4a0NUL/ZdZMGK8_ZSeU





Il progetto rappresenta un vero e proprio percorso musicale attraverso sentimenti contrastanti, alternando momenti di gioia a riflessioni, ricordi e desideri. Un disco che abbraccia stagioni e stati d'animo e che con la sua anima caleidoscopica, principalmente pop ma impreziosita da sfumature latin, dance, urban e dembow, presenta una struttura sonora capace di andare ben oltre: ogni brano racconta un’esperienza, un ricordo, una fase della vita. Oltre alle 8 tracce presenti nella versione originale del disco - "Ballami Sul Cuore", "Un altro Giro", "La Volta Buona", "Nessuno", "Baby Baby", "Cuore Matto", "Brivido" e "L’ultima Canzone" -, il duo romagnolo ha aggiunto i 3 singoli che hanno scandito le stagioni italiane del 2024, facendo ballare e commuovere il pubblico. Troviamo infatti "La Voglia Che Mi Fai", pezzo che ha infiammato la primavera con i suoi ritmi dance travolgenti, "Forte!", la hit estiva che ha mescolato sapientemente il dembow alla passione italiana, e "La Fine Dello Show", la struggente ballad settembrina che ha aggiunto un nuovo tassello ad un anno intenso e pieno di successi.





Ma non è tutto. Il progetto include anche una versione acustica de "La Volta Buona", traccia che nella sua semplicità disarma l'ascoltatore con una delicatezza unica, e "Per Non Farti Male", l'attesissimo nuovo singolo che farà battere i cuori di tutti coloro che, almeno una volta nella vita, hanno vissuto il dolore di ferire una persona amata, nonostante la sincerità dei propri sentimenti.





"Per Non Farti Male" è una canzone intrisa di rimpianto e consapevolezza, in cui il protagonista riflette sul fallimento di una relazione, chiedendo scusa per non essere riuscito a mantenere viva la connessione con la partner. Nonostante ciò, riconosce che quello che è stato vissuto era autentico e prezioso: passaggi come «Ti chiedo scusa se ho il cuore nero, quello che c’è stato è sempre stato vero» rendono perfettamente un rimorso interiore profondo, mentre nella frase «Non basteranno mai neanche mille parole per non farti male» è racchiusa la consapevolezza che, per quanto sincere, le scuse non saranno mai sufficienti a cancellare la sofferenza causata. La narrazione è malinconica e struggente, con immagini che richiamano il senso di colpa e una sensazione di perdita irrecuperabile. La traccia trasmette l’idea di un amore che, pur essendo autentico, è finito per incomprensioni e fragilità. Il protagonista analizza gli errori commessi, consapevole che il suo comportamento ha ferito la persona amata, anche se non era sua intenzione - «Non ho mai voluto farti del male, ma è successo lo stesso» -. Amore e rimorso si intrecciano in un singolo che tocca con delicatezza il tema delle relazioni complicate, dove il carattere e le debolezze spesso portano a ferire chi amiamo, e che riconferma la sensibilità autorale e interpretativa dei Ferrinis.





Quella di "Ferrinis Deluxe Edition" è una tracklist che emoziona dal primo all’ultimo brano: tra le tracce più iconiche, "Ballami Sul Cuore" è un’esplosione di energia, una dichiarazione di passione travolgente che invita a lasciarsi andare completamente al ritmo dell’amore. "Un altro Giro", mette in musica il desiderio di vivere ogni momento come se fosse l’ultimo, mentre "Brivido" mescola sentimento e sensualità, donando all'ascoltatore un’esperienza completa e totalizzante.





Le voci dei Ferrinis sono un marchio di fabbrica che incanta, uno dei punti di forza di questo progetto, insieme alla loro abilità di raccontare storie personali in cui qualsiasi ascoltatore può facilmente identificarsi: «La nostra musica parla per noi – raccontano Maicol e Mattia -, per le nostre emozioni e per le esperienze di tutti quelli che ci ascoltano».





Con "Ferrinis Deluxe Edition", il duo non solo celebra il passato, ma guarda con determinazione al futuro, come spiega in conclusione: «Abbiamo voluto includere brani che ci hanno accompagnato durante tutto il 2024, ma anche aprire nuove strade con "Per Non Farti Male" e la versione acustica de "La Volta Buona". Siamo sempre in movimento, cercando di creare nuove connessioni con il pubblico».





"Ferrinis Deluxe Edition" è un album che, come un diario musicale, attraversa il tempo e lo spazio, regalando nuove emozioni ad ogni ascolto. Un disco che segna un percorso di crescita per i Ferrinis, che dimostrano ancora una volta la loro capacità di raccontare la vita in musica, in modo semplice, diretto e coinvolgente.





Per quel che riguarda i Ferrinis, duo composto dai fratelli Maicol e Mattia, nati a Forlì con un anno di differenza e spesso scambiati per gemelli, hanno coltivato sin dall'infanzia una profonda passione per la musica dance, passione che li ha accompagnati fino all'adolescenza. Nonostante un periodo di pausa, la loro dedizione non ha mai vacillato: la quarantena ha rappresentato per loro un momento di riscoperta e rinnovato interesse, spingendoli a mettersi in gioco con maggiore determinazione. Adottando il nome d'arte Ferrinis, simbolo della loro unione fraterna, hanno iniziato a comporre brani originali. Il loro debutto con il singolo "Balla Con La Luna", uscito il 26 giugno 2020, cattura un messaggio di libertà e spensieratezza, invitando ad abbandonare le preoccupazioni legate al contesto sociale dell'epoca. Questa prima release ha riscosso un notevole successo, consolidando il loro ingresso nel mercato italiano. L'ascesa dei Ferrinis nel panorama musicale, però, è stata suggellata nel Dicembre 2023 con l'uscita del singolo "Nessuno" e, il mese successivo, con il rilascio del loro primo omonimo album, che ha rapidamente conquistato oltre 300.000 streams. Questo incredibile traguardo ha aperto la strada a "La Voglia Che Mi Fai", brano che segna una preziosa evoluzione nella loro carriera, narrando le sfumature dell'innamoramento e del desiderio con incredibile intensità. La traccia, un vero e proprio inno all'amore in chiave pop-dance, è una vibrante anteprima della versione deluxe del disco d’esordio, insieme alla suggestiva e intensa ballad "La Fine Dello Show", pubblicata a Settembre 2024. Il 25 ottobre 2024, esce "Ferrinis Deluxe Edition", un album che attraversa stagioni, emozioni e storie d’amore, nel quale sono racchiuse, oltre alle 8 tracce presenti nella versione originale, gli ultimi 3 singoli, "La Volta Buona (Acoustic Version)" e l’inedito "Per Non Farti Male". La musica dei Ferrinis parla direttamente al cuore, esprimendo sentimenti autentici e viscerali, avvolti da sonorità dance che invitano all'ascolto e al movimento. Con radici profondamente ancorate nella musica dance e un'innata capacità di reinventare il genere infondendovi nuova energia e profondità emotiva, i Ferrinis si configurano come artisti innovativi e narratori di storie di vita vissuta. La loro ambizione è quella di creare canzoni dall’accezione universale, capaci di unire generazioni diverse, dai bambini agli adulti. Con una visione che punta ad un'ascesa significativa nel panorama discografico, i Ferrinis sono determinati a lasciare un'impronta indelebile nel settore, introducendo generi inediti e portando freschezza con le loro idee innovative.