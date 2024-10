Escalation in Libano: nuovi raid e tentativi di tregua

Mentre proseguono i tentativi diplomatici per raggiungere un cessate il fuoco tra Israele e le forze libanesi, il conflitto in Libano continua a intensificarsi. Il premier libanese Najib Mikati ha espresso speranza in una tregua "entro pochi giorni", ma nelle ultime ore i raid aerei israeliani hanno provocato almeno 19 vittime sul territorio libanese, alimentando tensioni e incertezze sul raggiungimento di un accordo di pace.

Raid israeliani e attacchi alla missione Unifil

Il numero di attacchi contro le forze di interposizione delle Nazioni Unite in Libano (Unifil) è in costante aumento. La missione Unifil, secondo fonti dell’Onu, è stata attaccata 30 volte dal mese di ottobre, di cui 20 da Israele. La situazione ha reso ancora più complesso il lavoro delle truppe internazionali, che cercano di monitorare e limitare l’escalation tra le due parti.

Hezbollah: “Non ci arrenderemo mai”

Naim Qassem, leader di Hezbollah, ha dichiarato che il gruppo non è impegnato nel conflitto “per conto dell’Iran” e che continuerà a difendere il Libano, senza possibilità di resa. Le dichiarazioni di Qassem riflettono il posizionamento di Hezbollah nel contesto del conflitto, con l’intento di rafforzare la resistenza contro l’avanzata israeliana.

La posizione degli Stati Uniti e l'ipotesi di un intervento dell'Iran

Dagli Stati Uniti, la Casa Bianca ha ribadito la sua posizione invitando l’Iran a non rispondere direttamente agli attacchi israeliani, ma ha chiarito che, nel caso in cui l’Iran intervenisse, Washington sarebbe pronta a sostenere Tel Aviv. Questa dichiarazione conferma il sostegno degli Stati Uniti a Israele e lascia aperto il rischio di un’espansione regionale del conflitto.

Le speranze di tregua e le sfide diplomatiche

Con i tentativi diplomatici ancora in corso, la speranza per un cessate il fuoco si alterna all'angoscia per le vittime civili e per l’evoluzione del conflitto. Il premier Mikati ha dichiarato che la tregua è essenziale per la sicurezza dei civili libanesi e per il futuro del Paese, ma con le nuove vittime e le difficoltà sul fronte della sicurezza internazionale, l’intesa sembra ancora lontana.

La situazione resta tesa e incerta, con il rischio che ulteriori azioni militari compromettano gli sforzi per la pace, mentre la popolazione civile continua a subire le conseguenze di questo drammatico conflitto.